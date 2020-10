Seo Ye Ji sería protagonista del nuevo drama Island tras su éxito en It’s okay to not be okay [VIDEO]

El 23 de octubre, un agente de Golden Medalist confirmó a los medios surcoreanos que Seo Ye Ji estaría por cerrar un contrato con la producción de Island de OCN, drama que marcaría su regreso luego de éxito absoluto de It’s okay to not be okay de tvN.

Seo Ye Ji en la red carpet de los Buil Film Awards 2020. Foto: OSEN

La respuesta a la oferta la estaría dando en los próximos días, según informó el integrante de la compañía de entretenimiento. La actriz trabajaría junto al guionista Jang Yoon Mi y bajo la dirección de Bae Jong.

Island es un drama que narrará los secretos escondidos de la isla Jeju en Corea del Sur luego de que Won Mi Ho (papel propuesto a Seo Ye Ji), única hija del presidente del Grupo Daehan, fuera desterrada por haber cometido un error.

La protagonista de It’s okay to not be okay volvería a un proyecto de la cadena OCN luego de tres años. El último K-drama en el que participó fue Save me en 2017.

El 22 de octubre, Seo Ye Ji ganó el premio a actriz más popular en los Buil Film Awards 2020 por su trabajo en la cinta Quantum Physics.

“Quiero agradecer a todos quienes me apoyaron. Sé que este galardón es otorgado por los fanáticos. Por ello, quiero agradecer a mi fanclub de Corea y el extranjero, por todo el amor y apoyo que me envían. Les dedico toda mi gratitud”.

Seo Ye Ji, últimas noticias:

