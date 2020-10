Kim Bum ‘enseña a pelear’ a Kim Yong Ji durante rodaje de Tale of the nine tailed [VIDEOS]

Tale of the nine tailed de tvN culminó con buenas cifras de sintonía su tercera semana de emisión (5.1% de rating), colocándose por encima de Privates lives (1.7%) y Do do sol sol la la sol (2.7%).

Ante el éxito del drama, la producción liberó un nuevo episodio de los detrás de cámaras, donde se pudieron registrar entretenidas y divertidas anécdotas entre los actores.

La que más llamó la atención fue la protagonizada por Kim Bum y Kim Yong Ji, la pareja en el K-drama debía grabar una escena de pelea para el sexto capítulo, pero la actriz tuvo algunas dificultades que supo superarlas con la ayuda del actor.

El recordado intérprete de Boys over flowers dio algunos consejos a la celebridad de The king: Eternal monarch de cómo realizar su actuación luchando contra los beisbolistas.

Aquí Kim Bum se enfrenta con los deportistas y Kim Yong Ji llega a ayudarlo en la pelea. Esta es la escena completa del capítulo 6 de Tale of the nine tailed.

Aquí el video de los behind the scenes del capítulo 6, donde Kim Bum ayuda a Kim Yong Ji con algunos movimientos estratégicos para grabar luchas de cuerpo contra cuerpo frente a las cámaras.

Mientras tanto, disfrute de Tale of the nine tailed todos los miércoles y jueves a las 10.30 p. m.(KST) a través de tvN y para el público internacional por medio de Viki.

Este es el tráiler del capítulo 7 del drama de Kim Bum y Lee Dong Wook.

Tale of the nine tailed, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete https://larepublica.pe/newsletter/ al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.