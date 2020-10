Irene de Red Velvet: editora niega haber pedido dinero tras impase con idol K-pop

La controversia de Irene de Red Velvet por la mala actitud que reportó una editora de moda sigue generando opiniones divididas. Tras las disculpas emitidas por la cantante y su agencia SM Entertainment, la referida estilista publicó un largo comunicado en Instagram donde explicó por qué decidió hacer público el incidente y pidió a los fans detenerse con los comentarios maliciosos en sus redes sociales.

Las Instastories recuperadas por XSportNews son del 23 de octubre. La editora se refiere a Irene como C y a SM Entertainment como la compañía B.

Primera instastory sobre Irene de Red Velvet. Foto: XSportNews

Primero, señala que aunque ya ha sido herida por el incidente verbal con Irene, “quería una disculpa directa para proteger su dignidad como ser humano”. Con ello en mente, aceptó reunirse con la idol, quien le pidió perdón, como comprueba el comunicado previo de SM.

La editora también señala que tras hacer pública su queja, guardó silencio porque “no quería crear malentendidos más grandes y no quería añadir fuego a la especulación y caos”. Aclaró que no ha pedido ningún tipo de reparación económica a SM Entertainment y que ello no fue mencionado en la reunión que tuvo con Irene. Afirmó que solo están procesando su salario por el día de trabajo que tuvo.

Otro punto que confirma esta declaración es que esta profesional no es estilista frecuente de Red Velvet. “Fui comisionada por terceros para un día de trabajo, 20 de octubre, como estilista para una grabación. Fui asignada el 5, recibí el correo oficial el 6 y me preparé por 15 días como pidió la compañía”.

Sin embargo, en el incidente del día 20 también estuvieron presentes otras dos personas.

“Escribí <alguien que conocí por primera vez> porque C olvidó que también había trabajado conmigo para una sesión de revista en el 2016, y también porque su mal comportamiento no solo fue hacia mí sino también con un editor junior que me ayudó ese día y con un asistente. Por esa razón, estas dos personas fueron conmigo a la reunión y ellos también recibieron una disculpa de C”.

Irene de Red Velvet. Foto: SM

Finalmente, la editora expresó que no procederá con otras acciones, pero pidió que los fans de la artista de K-pop dejen de publicar comentarios maliciosos en sus redes.

“Si sinceramente se preocupan por C, espero que no sigan cruzando la línea y se detengan. Esos posts o comentarios no me hieren, pero tampoco afectan positivamente a ella de ninguna forma”.

Cabe resaltar que hasta el momento, ninguna de las partes ha revelado si hubo algún motivo exacto o error profesional que desencadenó el impase del 20 de octubre.

Traducción completa del post (en inglés) por @flowerene329

Traducción al inglés del segundo pronunciamiento de la editora sobre la controversia de Irene. Foto: @flowerene329

Traducción al inglés del segundo pronunciamiento de la editora sobre la controversia de Irene. Foto: @flowerene329

Traducción al inglés del segundo pronunciamiento de la editora sobre la controversia de Irene. Foto: @flowerene329

