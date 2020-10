Buil Film Awards 2020: lista de ganadores incluye a Seo Ye Ji, Kang Dong Won y más actores

Las películas y los actores coreanos más destacados en el rubro cinematográfico de la temporada han sido reconocidos en los Buil Film Awards 2020.

Este 22 de octubre (KST) y en el marco del 25º Festival Internacional de Cine de Busan, la premiación coreana anual a la excelencia de la pantalla grande local celebró su edición 29 en el Auditorio Bexco

Organizado por el periódico Busan Ilbo, este premio se estrenó en 1958 como uno de los pioneros en el ámbito. Sin embargo, estuvo en pausa desde 1974 hasta 2007. Tras su regreso, retomó relevancia y hoy en día es un atractivo innegable del espectáculo de esta ciudad.

Buil Fil Awards 2020 han dejado para la posteridad nuevos honores a los aclamados intérpretes Seo Ye Ji, Kang Dong Won, Lee Byung Hun, y más; así como a las cintas Peninsula, Deliver us from evil y House of hummingbird, por mencionar algunos ejemplos.

A continuación, compartimos el listado completo de los ganadores y sus respectivas categorías.

Ganadores de Buil Fil Awards

Mejor dirección de arte: Lee Geon Moon por Deliver us from evil.

Mejor música : Yeon Ri Mok por Tune in for love.

: Yeon Ri Mok por Tune in for love. Mejor cinematografía : Hong Kyung Pyo por Deliver us from evil.

: Hong Kyung Pyo por Deliver us from evil. Mejor guión : Kim Bo Ra por House of hummingbird.

: Kim Bo Ra por House of hummingbird. Premio Yu Hyun Mok Film Arts : Kim Il Kwon, fundador de Cinema Dal.

: Kim Il Kwon, fundador de Cinema Dal. Mejor nueva actriz: Kang Mal Geum por Lucky Chan Sil.

Mejor nuevo actor : Kim Dae Geon por Clean up.

: Kim Dae Geon por Clean up. Mejor nuevo director : Jo Min Jae de Tiny light.

: Jo Min Jae de Tiny light. Popular star award (femenino): Seo Ye Ji por Quantum physics: A nightlife venture.

Popular star award (masculino) : Kang Dong Won por Peninsula.

: Kang Dong Won por Peninsula. Mejor actriz de reparto: Lee Re por Peninsula.

Mejor actor de reparto : Lee Hee Joon por The man standing next.

: Lee Hee Joon por The man standing next. Mejor actriz: Jung Yu Mi por Kim Ji Young, born 1982.

Mejor actor : Lee Byung Hun por The man standing next.

: Lee Byung Hun por The man standing next. Mejor director : Jung Ji Woo Tune in for love.

: Jung Ji Woo Tune in for love. Mejor película: House of hummingbird.

