La tercera semana de emisión de Tale of the nine tailed llega con el estreno de los capítulos 5 y 6. Aquí te contaremos todo lo que debes saber para no perderte del exitoso drama con subtítulos en español.

En el nuevo episodio del K-drama, veremos qué sucede entre los protagonistas principales luego de que un Lee Dong Wook convaleciente rescatara a Jo Bo Ah, y esta descubriera que se trata de la reencarnación de su primer amor.

Asimismo, veremos cómo Kim Bum intenta planear un nuevo boicot contra su hermano y la joven productora.

Ver los capítulos 5 y 6 de La historia del de nueve colas con sub español

El drama también conocido como La historia del de nueve colas se encuentra disponible a través de tvN en Corea del Sur y Viki para el resto del mundo.

Esto continúa causando sorpresa entre la audiencia ya que los fans internacionales esperaban que se emitiera por Netflix.

Si quieres ver de manera legal y sin arriesgarte a ingresar a websites con virus, puedes hacerlo desde Viki, distribuidor oficial de contenido asiático.

Horario de transmisión de Tale of the nine tailed

La historia del de nueve colas estrena capítulos todos los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. en Corea el Sur. A continuación, te dejamos el horario de emisión según tu país.

Tale of the nine tailed en Perú : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Indonesia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Tale of the nine tailed en Colombia : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Tailandia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Tale of the nine tailed en México : 8.30 a. m.

: 8.30 a. m. Tale of the nine tailed en Filipinas : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Tale of the nine tailed en Chile : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Tale of the nine tailed en Malasia : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Tale of the nine tailed en Argentina : 10.30 a.m.

: 10.30 a.m. Tale of the nine tailed en Estados Unidos : 10.30 a. m.

: 10.30 a. m. Tale of the nine tailed en España: 3.30 p. m.

Ver gratis Tale of the nine tailed

Siendo Viki el único portal disponible para la audiencia internacional de K-dramas, muchos tienen dudas sobre cómo ver todos los capítulos de Tale of the nine tailed gratis.

Para alegría de algunos usuarios, el portal streaming puso a disposición los capítulos 1 y 2 sin costo y con subtítulos en español e inglés.

Mientras que desde el episodio 3 en adelante, el drama de Lee Dong Wook y Kim Bum tendrán un costo de tarifa Estándar de Viki.

Puedes acceder a cualquier plan del portal dirigido por Rakuten y como promoción podrás gozar de todos los beneficios por 7 días.

Tráiler del capítulo 6 de Tale of the nine tailed

En el episodio 6 veremos cómo Lee Don Wook se enfrentará a su enemigo mortal, quien acaba de volver a nacer.

Asimismo, veremos cómo Kim Bum le ofrece un maletín de dinero a un sacerdote para hacer una especie de hechizo contra su hermano y convertirlo en un pájaro frente a los ojos de Jo Bo Ah.

Tale of the nine tailed, últimas noticias:

