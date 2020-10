Tale of the nine tailed: ver episodios 5 y 6 del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum

La tercera semana de emisión de Tale of the nine tailed llega con el estreno de los capítulos 5 y 6. Aquí te contaremos todo lo que debes saber para no perderte del exitoso drama con subtítulos en español.

Foto del capítulo 5 de Tale of the nine tailed, drama de Lee Dong Wook, Jo Bo Ah y Kim Bum. Foto: tvN

En el nuevo episodio del K-drama, veremos qué sucede entre los protagonistas principales luego de que un Lee Dong Wook convaleciente rescatara a Jo Bo Ah, y esta descubriera que se trata de la reencarnación de su primer amor.

Asimismo, veremos cómo Kim Bum intenta planear un nuevo boicot contra su hermano y la joven productora.

El drama también conocido como La historia del de nueve colas se encuentra disponible a través de tvN en Corea del Sur y Viki para el resto del mundo.

Esto continúa causando sorpresa entre la audiencia ya que los fans internacionales esperaban que se emitiera por Netflix.

Si quieres ver de manera legal y sin arriesgarte a ingresar a websites con virus, puedes hacerlo desde Viki, distribuidor oficial de contenido asiático.

Ver Tale of nine tailed gratis en Viki. Foto: Captura web de Viki

La historia del de nueve colas estrena capítulos todos los miércoles y jueves a las 10.30 p. m. en Corea el Sur. A continuación, te dejamos el horario de emisión según tu país.

Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en México: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Tale of the nine tailed en Estados Unidos: 10.30 a. m.