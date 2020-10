El 21 de octubre, Jungkook realizó un live stream por YouTube donde reveló detalles de lo que será el esperado comeback con el álbum BE y su experiencia como director del videoclip principal de los Bangtan Boys.

El menor de los miembros de BTS contó a sus ARMY que formó parte del equipo de dirección del MV y los inconvenientes que pasó.

Jungkook dijo que el trabajo como director era más duro de lo que imaginaba y que se esforzó mucho. Aunque tuvo algunas dificultades, el idol K-pop aclaró que fue agradable realizar esta función por primera vez.

“Cuando vean mi nombre en los créditos, una vez que se publique (el MV “BE” de BTS), se dará cuenta de que contribuí un poco en el proceso de grabación”.

En el mismo contexto, Jungkook retó a los ARMY a descubrir los cortes o escenas que realizó y estará pendiente de las respuestas.

Asimismo, dijo que confía en que sus fans lo conocen bien y sabrán qué tomas ejecutó como parte del equipo de directores del MV “BE”.

Sobre el concierto Map of the soul ON:E que se realizó los días 10 y 11 de octubre, el ‘Golden maknae’ dijo que se sentía feliz por haber llevado a cabo un concierto luego de mucho tiempo.

“Aunque ARMY no estaba entre la audiencia, siempre es un escenario y di todo mi esfuerzo. No importa cuánto trabajemos, no hay gritos, y solo se monitorea si salió bien cuando subimos al escenario. Fue una nueva experiencia y desearía que se hiciera todos los días”.

Aquí puedes ver el video completo del streaming que realizó Jungkook de BTS en YouTube.

