Park Shin Hye: Netflix confirmó estreno de la película Call para noviembre

La película #Alive fue una de las más vistas en 100 países, y debido a este éxito, Netflix confirmó el estreno de la nueva cinta que se llama Call y que será protagonizada por la famosa actriz surcoreana, Park Shin Hye, .

Póster de Park Shin Hye para la película coreana, Call. Foto: Next Entertainmnent World

A través de la cuenta oficial de la plataforma streaming en Twitter, se anunció la fecha de lanzamiento de este largometraje que traerá de regreso a la estrella de The heirs junto a otros reconocidos actores.

Post en Twitter sobre el estreno de Call. Foto: Captura @NetflixKR

La fecha de estreno de Call de Park Shin Hye en Netflix está programada para el 27 de noviembre, según el tuit.

Traducción del post de Netflix Corea.

“Dos mujeres en diferentes momentos estarán conectadas por un teléfono. Park Shin Hye y Jeon Jong Seo protagonizarán Call en Netflix el 27 de noviembre”.

Póster de la película coreana, Call. Foto: Next Entertainmnent World

De momento, se ha confirmado su debut en Corea del Sur; sin embargo, se espera que los próximos días se anuncie si estará disponible en los demás países, esto a consecuencia de la gran acogida de Park Shin Hye en el público occidental por #Alive.

Call fue dirigida por Lee Choong Hyun, quien ha ganado premios en el Festival Internacional de Cortometrajes de Busan y en el Festival de Cine Coreano de Paris.

Entre los actores que acompañarán a Park Shin Hye en el elenco se encuentran: Kim Sung Ryung, Lee El, Park Ho San, Oh Jung Se de It’s okay to not be okay, Lee Dong Hwi y la coprotagonista Jun Jong Seo.

Póster de la película coreana, Call. Foto: Next Entertainmnent World

Cabe mencionar que la cinta iba a ser estrenada en marzo de 2020, pero debido a la pandemia se tuvo que posponer. Incluso se realizó la conferencia de prensa con todas las actrices principales.

Conferencia de prensa de la película Call. Foto: iMBC

Aquí te dejamos el video tráiler de Call, de la compañía distribuidora Next Entertainmnent World.

