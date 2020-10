Jimin dio spoiler sobre el nuevo álbum de BTS y explicó por qué lloró en el MOST ON:E

Al promediar las 8.00 a. m. (hora peruana) del 20 de octubre, Jimin de BTS realizó una transmisión en vivo vía V Live y alborotó las redes sociales, porque es la primera vez que aparece frente a sus fans tras su cumpleaños y el concierto, Map of the soul ON:E.

El idol de BTS inició su live stream agradeciendo el apoyo y los saludos que recibió en su día especial por parte de los ARMY.

Transmisión en vivo de Jimin de BTS. Foto: Captura de V Live

A través de V Live, Jimin contó lo que hizo después de su cumpleaños y los dos días de show de MOST ON:E.

“Después del concierto tuve un día de descanso, estuve con mi familia y amigos, así que no pude venir ese día, lo siento. Muchas personas me felicitaron por mi cumpleaños y vi todos los eventos que organizaron para mí. También después de Map of the soul ON:E empecé a comer cualquier cosa que quería, me enfoqué en mi recuperación y prepararme para el próximo álbum".

Sobre el motivo que lo llevó a llorar durante el primer día de concierto de BTS, Jimin reveló las emociones que cruzaban por su mente en aquel momento de MOST ON:E.

“Lloré mucho durante el concierto, no es que quisiera, de repente comencé a derramar lágrimas. No sabía que los vería a todos en vivo a través de las pantallas. Pensé, ¿esto será grabado? Incluso le pregunté a Hoseok hyung ‘¿Esto es en vivo?’ y él dijo me confirmó que sí. Por eso, cuando todos estaban saltando en “Run” me emocioné mucho”.

Mientras leía los comentarios de los ARMY a través del chat de V Live, Jimin respondió a un fan que le pidió una pista o adelanto de lo que será su próximo disco BE, programado para ser lanzado el 20 de noviembre.

“¿Spoiler de álbum? La canción principal es realmente buena”, respondió sonriente el cantante de K-pop.

Transmisión en vivo de Jimin de BTS. Foto: Captura de V Live

La transmisión de Jimin por V Live duró 32 minutos y aunque no quería irse, tuvo que despedirse prometiendo regresar próximamente.

“¡Vendré a verlos pronto! Muchas gracias a todos, trabajaron duro hoy. Descansen, espero que estén felices. Lo prometo, vendré cuando descansemos, aunque es difícil decir cuándo. Gracias por venir hoy a verme, ¡los amo! Me iré a hacer mi trabajo ahora. Adiós”.

Puedes ver el video completo de la transmisión AQUÍ

