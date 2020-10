AAA 2020: lineup de actores que asistirán a la ceremonia de los Asia Artist Awards [VIDEOS]

Falta un mes para los Asia Artist Awards 2020 y los organizadores de esta ceremonia que premia a los mejores artistas K-pop, actores y cantantes trot acaban de confirmar la segunda lista (lineup) de las celebridades de dramas.

A continuación, mencionaremos a todas las personalidades de K-dramas que asistirán a los AAA 2020, incluyendo a quienes ya fueron mencionados en la primera relación.

Lineup de actores presentes en los AAA 2020

Park Joo Hyun en los AAA 2020

La actriz Park Joo Hyun acaparó la atención este 2020 tras su participación en el drama Zombie detective de SBS y Extracurricular de Netflix.

Aquí un extracto de su actuación como Gyu Ri en el drama de la plataforma streaming.

Kim Min Jae en los AAA 2020

El protagonista de Do you like brahams?, Kim Min Jae, confirmó su asistencia para las premiaciones organizadas por Star News.

Compartimos un extracto del drama donde actuó como Park Joon Young

Lee Joon Hyuk en los AAA 2020

El amado y odiado Seo Dong Jae en Secret forest o Stranger, Lee Joon Hyuk, también será parte del lineup confirmado para los AAA 2020.

Aquí te dejamos la escena de su regreso en la segunda temporada del drama de tvN.

Lee Jae Wook en los AAA 2020

La estrella en ascenso Lee Jae Wook también está confirmado para aparecer en la ceremonia de los Asian Artist Awards 2020.

El actor cautiva a la audiencia con su papel de Sun Woo Joon en Do Do Sol Sol La La Sol de KBS

Lee Sung Kyung en los AAA 2020

Tras sus protagónico en Dr. Romantic 2 y sus cameos en Once again y Record of youth, Lee Sung Kyung confirma su asistencia a la gala de los AAA.

Ahn Hyo Seop en los AAA 2020

El popular Ahn Hyo Seop, coprotagonista de Lee Sung Kyung en ‘Romatic doctor, teacher Kim 2’ formará parte de la constelación de estrellas que brillarán en los AAA 2020.

Aquí te dejamos uno de los momentos que impactaron del actor en su personaje Seo Woo Jin.

Kim Seon Ho en los AAA 2020

Kim Seon Ho, uno de los actores principales del recién estrenado drama Start-up, anunció a través de su agencia que estará presente en las premiaciones del próximo 25 de noviembre.

Adjuntamos un video de su participación en el K-drama que protagonizan Bae Suzy y Nam Joon Hyuk.

Ahn Bo Hyun en los AAA 2020

Su paso por Itaewoon class como Jan Geun Won, han consolidado a Ahn Bo Hyun como uno de los actores que los fans esperan ver en los Asian Artist Awards 2020.

Muchos fans esperan que Park Seo Joon y Kim Da Mi también acompañen al actor en el esperado evento.

Kim Hye Yoon en los AAA 2020

El cameo en Record of youth de Kim Hye Yoon ha sido uno de los más comentado en este 2020 por lo que su asistencia en el acontecimiento establecido por Star News era un hecho.

Próximamente la actriz volverá a la pantalla chica con Snowdrop de la mano de la cantante de BLACKPINK, Jisoo y su colega Jung Hae in.

Lee Joo Young en los AAA 2020

Lee Joo Young sorprendió a todos con su personaje Ma Hyun Yi en Itaewoon class por lo que sus fans se estuvieron preguntando si asistiría a los AAA 2020. Y esta duda fue respondida por la propia agencia de la actriz.

Ahn Eun Jin en los AAA 2020

La actriz Ahn Eun Jin, recordada por su participación en dramas como Hospital playlist, Kindom 1 y 2, Diary of prosecutor o Possessed, también integra el lineup confirmado de celebridades para los Asian Artist Awards 2020.

Lee Jung Jae en los AAA 2020

Aunque este 2020 se suspendió el estreno del drama Squid games, Lee Jung Jae es uno de los actores que no deberá faltar en la ceremonia de premiación por su popular obtenida en las dos temporadas de Chief of staff.

Jeon Mi Do en los AAA 2020

La actriz novata Jeon Mi Do, que ganó notoriedad en el K-drama, Hospital playlist, como Chae Song Hwa, también ha sido confirmada como una de las celebridades presentes en los premios organizados por Star News.

Han So Hee en los AAA 2020

La modelo y actriz Han So Hee cautivó a sus fans en el drama The world of the married (como Yeo Da Kyung) por lo que esperan verla brillar en los AAA 2020.

Kim Soo Hyun en los AAA 2020

Uno de los anuncios más esperados en la segunda tanda de lineup de los Asian Artist Awards 2020 fue la participación de Kim Soo Hyun, quien cautivó una vez más a su fanaticada en el K-drama It’s okay to not be okay de tvN.

Seo Ye Ji en los AAA 2020

Al igual que su coprotagonista Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, es una de las figuras más esperadas en la alfombra y evento central de los AAA 2020. Además, se perfila como una de las posibles candidatas en alzar el trofeo a mejor actriz tras su participación en It’s okay to not be okay.

Lee Jun Ki en los AAA 2020

Lee Jun Ki, protagonista de Flower of evil, drama más visto de la segunda mitad de año, confirmó por medio de su compañía su asistencia en la premiación y es considerado uno de los favoritos en ganar el premio a mejor actor.

En las próximas semanas se confirmará el tercer y último grupo de actores que participarán en los Asian Artist Awards 2020, evento que será dirigido por cuarta vez por Leeteuk de SUPER JUNIOR el próximo 25 de noviembre.

