Hui de PENTAGON y Crush anuncian fecha de inicio del servicio militar

El 19 de octubre, el idol Hui, líder del grupo K-pop PENTAGON, y el solista Crush anunciaron la fecha de su ingreso a la milicia para el cumplimiento del servicio militar que les corresponde, de forma obligatoria, como varones surcoreanos.

Hui de PENTAGON y Crush. Foto: composición La República / CUBE / P-NATION

El servicio militar de Hui

En el día señalado, en representación de su artista la agencia CUBE Entertainment declaró: “Hui de PENTAGON comenzará su enlistamiento en el centro de reclutamiento el 3 de diciembre. Después de recibir un entrenamiento básico de 4 semanas, servirá como trabajador del servicio público”.

El líder será el segundo miembro de la boyband en ingresar a la milicia tras Jinho (mayo del 2020). Conforme a la modalidad, el famoso coreano cumplirá el deber durante 21 meses, tiempo que incluye el periodo de condicionamiento básico.

Hui, líder de PENTAGON. Foto: CUBE

Sobre HUI de PENTAGON

Lee Hwi Taek (nombre real) nació el 28 de agosto de 1993 en Gwacheon, ciudad de Corea del Sur, y debutó como HUI, líder de PENTAGON, el 10 de octubre de 2016.

En recientes actualizaciones, junto a su grupo el 12 de octubre lanzó el mini álbum WE:TH con el MV del título promocional “Daisy” y ocupó el tercer lugar en el ranking de reputación de marca individual de idols varones para el presente mes.

El servicio militar de Crush

Por su parte, mediante una carta que publicó en su fancafé oficial horas posteriores el mismo 19 de octubre, Crush anunció sus planes de enlistamiento militar.

En esta imagen compartimos la traducción de la misiva conforme a Soompi.

Traducción de la carta que Crush reveló en fancafé. Foto: captura Soompi

Sobre Crush

El cantante y productor Crush, cuyo verdadero nombre es Shin Hyo Sub, nació el 3 de mayo de 1992 en Corea del Sur. Debutó en el ámbito musical en 2012 con el sencillo “Red dress” en colaboración con TakeOne. En julio del 2019, tras dejar la agencia Amoeba Cultura, firmó para el sello P-NATION de PSY.

Crush: cantante, rapero, compositor, productor y letrista coreano. Foto: P-NATION

Este 20 de octubre, a las 6 p. m. KST, lanzará el mini álbum with HER que contiene cinco canciones nuevas, cada una de estas interpretadas en compañía de reconocidas estrellas femeninas, entre ellas Taeyeon de SNSD y Lee Hi. El EP será la última publicación musical de Crush antes de su enlistamiento.

K-pop, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.