Kang Min Hyuk, de CNBLUE, aparecerá junto a Nana y Lee Min Ki en K-drama Oh! Master

Tras su baja del servicio militar de este año, Kang Min Hyuk de CNBLUE ha decidido retomar con fuerza su carrera en el ámbito de los K-dramas.

Desde julio del 2018, el recordado Chan Young del drama The heirs dejó su actividades en el rubro del entretenimiento para cumplir su periodo en la milicia.

Kang Min Hyuk de CNBLUE. Foto: FNC Entertainment

Sin embargo, fue dado de baja anticipadamente en marzo del 2020 como medida preventiva por la COVID-19. Luego de una pausa, el famoso coreano de 29 años ganó el rol masculino principal de la próxima producción de Kakao TV Not yet 30.

La serie romántica que coprotagoniza junto a Jung In Sun y Hani de EXID será estrenada durante este año. Mientras los fans esperan el anuncio de la fecha exacta, se reveló que el vocalista y baterista de CNBLUE formará parte del elenco principal del próximo K-drama Oh! Master.

¿De qué trata Oh! Master?

Oh! Master es una comedia romántica de la MBC, dirigida por Hyun Sop Ip (You drive me crazy) y con el guion del escritor Jo Jin Kook (Soulmate y Fated to love you).

Cuenta la historia de un escritor de dramas renuente a tener citas que empieza a vivir, de forma involuntaria, con un actriz especialista en comedias románticas que resulta ser totalmente opuesta a él en el plano amoroso.

Oh! Master, con Lee Min Ki y Nana. Foto: Asian Genoma

Kang Min Hyuk en Oh! Master

Lee Min Hi y Nana serán la pareja de actores protagonistas de Oh! Master. Kang Min Hyuk, por su parte, interpretará a Yoo Jin, el soltero de moda, nieto de la figura más importante en el rubro de las marcas de cosméticos coreanos y CEO de una firma destacada.

Kang Min Hyuk, Nana y Lee Min Ki, elenco principal de Oh! Master. Foto: composición La República / FNC / Pledis / Wellmade

Estreno de Oh! Master

La emisión de Oh! Master iniciará en marzo del 2021.

