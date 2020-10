Jeongyeon celebra aniversario de TWICE a la distancia: “Gracias por estar juntos por cinco años”

Un 20 de octubre del 2015, TWICE llegó al mundo del K-pop con su canción “Like Oo-Ahh”. Nueve jóvenes emocionadas debutaron en su primer showcase, luego de haberse preparado intensamente por varios años y superado el reality Sixteen que fue clave para definir la alineación del grupo.

Cinco años después, coronadas por K-media como 'girlgroup de la nación’, TWICE vuelve a saludar al público para celebrar los éxitos que han conseguido en todo este tiempo de carrera musical.

Gracias a la app VLive y YouTube, las intérpretes de “Cheer Up”, “Likey” y “Fancy” se reunieron con sus fans para un festejo online hasta la medianoche.

Lamentablemente, Jeongyeon no pudo estar junto a sus compañeras pues se encuentra en recuperación por un cuadro de ansiedad. El descanso también la excluye de las promociones del siguiente álbum de TWICE, Wide eyes open.

TWICE celebra sus cinco años de carrera musical. Foto: JYP

A pesar de ello, la vocalista no dejó pasar un día tan especial como este y dejó un mensaje vía Instagram.

“Hola, soy Jeongyeon. Hoy es el quinto aniversario de TWICE. Creo que pude pasar momentos felices por cinco años gracias a ONCE. ¡Muchas gracias! Me recuperaré rápidamente y volveré con una imagen positiva. Gracias por estar juntos por cinco años”.

Jeongyeon en @Twicetagram. Captura: Instagram

Aunque el fandom echa de menos a la intérprete, respondieron que esperarán todo lo que ella necesite. El resto de integrantes de TWICE también tuvo presente a Jeongyeon en el evento, pues dejaron que su voz se oyese en las canciones “21:29”, “One In A Million” y el tema inédito “Say something” que prepararon como sorpresa para los fans.

Puedes ver el TWICE 5th Anniversary Special Live completo en este LINK.

