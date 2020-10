BTS BE: inicia la nueva era musical con primera imagen conceptual del próximo álbum

A un mes del esperado lanzamiento, BTS inició de manera oficial la era BE al revelar la primera imagen conceptual del próximo álbum de estudio.

Este 2020 el septeto presentó el álbum coreano Map of the soul: 7, el japonés Map of the soul: 7 - The journey - y el single en inglés “Dynamite”.

Imagen grupal de BTS en la segunda versión de su teaser para Map of the soul: 7. Foto: Big Hit

Imagen promocional de BTS en Map of the soul: 7 - The journey. Foto: Big Hit Ent.

Con cada uno de estos trabajos continuaron marcando hitos en la historia de la música como, en la más reciente actualización, posicionar el single en inglés en el quinto lugar de Billboard Hot 100 para su octava semana consecutiva en el Top 5 del chart.

"Dynamite" de BTS en Billboard Hot 100. Foto: Twitter / @BTS_Peru

Sin lugar a dudas, será un año que ellos y sus Army nunca olvidarán, pero llegó el momento de despedirse de MOTS7, The journey y del single para darle paso a la era BE.

La primera imagen conceptual del próximo álbum muestra a los miembros de BTS en una sala de fondo azul y bien iluminada, acompañados de diversos instrumentos musicales. Tal representación, según los fans, haría referencia al compromiso total de los artistas con la realización del material.

Primera imagen conceptual de BE de BTS. Foto: Big Hit

Como se ha venido reportando; Jungkook, Suga, Jin, V, RM, J-Hope y Jimin han participado directamente en la creación del álbum cubriendo no solo el aspecto musical de BE, sino también el concepto, diseño y mucho más.

BE de BTS en redes sociales

Las fotos de perfil y encabezado de las dos cuentas de BTS en Twitter han sido actualizadas acorde a la era BE. Asimismo, desde la publicación, #BTS_BE y #BEisComing se ubican en el top 5 de las tendencias mundiales.

Twitter de BTS. Foto: captura / @BTS_twt

Twitter de BTS, manejado por Big Hit. Foto: captura / @bts_bighit

Tendencias mundiales en Twitter. Foto: captura Twitter

De igual manera modificaron su cuenta de Instagram al publicar una nueva foto principal y la imagen conceptual en el ‘feed’, a modo de mosaico.

'Feed' del Instagram de BTS. Foto: @bts.bighitofficial

BE, fecha de lanzamiento

El nuevo álbum de BTS, BE, será publicado el viernes 20 de noviembre del 2020 a la medianoche KST. En Perú, el reloj dará las 11 a. m. del jueves 19.

BTS en los BBMAs 2020. Foto: Big Hit

BTS, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.