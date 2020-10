BLACKPINK: Light up the sky, el documental producido por Netflix que relata la historia del grupo femenino más popular del momento, fue un éxito en su estreno en la plataforma de streaming. A cinco días de su lanzamiento, el relato dirigido por Caroline Suh no ha dejado el Top 10 (diario) en la categoría películas, según Flixpatrol.

Aunque los dedicados BLINK conocen cuánto esfuerzo existió detrás de la formación de BLACKPINK, los 79 minutos del documental cumplieron con la premisa de mostrar momentos nunca antes vistos y presentar las individualidades de Rosé, Lisa, Jennie y Jisoo. Como mencionó esta última en su reacción al teaser del proyecto, “es una mirada más genuina a nuestro entrenamiento”.

El 14 de octubre, BLACKPINK: Light up the sky ingresó al catálogo global de Netflix. Luego de 24 horas, la plataforma Flixpatrol mostró que ocupó el segundo lugar entre las películas más populares de ese día. El puntaje obtenido fue resultado de ser #1 en 28 países, entre los que se cuenta Perú, Chile, Bolivia y Paraguay.

BLACKPINK: Light up the sky en su primer día de estreno. Foto: Flixpatrol

BLACKPINK: Light up the sky en su primer día de estreno. Foto: Flixpatrol

La posición se mantuvo hasta el día 16 de octubre y luego descendió al tercer lugar, el sábado 17 de octubre.

Con cinco días transcurridos desde su estreno, el documental se encuentra actualmente en sexto lugar del TOP Movies para el 19 de octubre.

BLACKPINK: Light up the sky a cinco días de su estreno. Foto: Flixpatrol

¿Cómo se calculan los puntos en Flixpatrol?

Flixpatrol es un sitio web que sistematiza la popularidad de series y películas en sitios de streaming con la siguiente metodología:

“Los puntos para el ránking se calculan sobre la posición de los shows o películas en el Top 10 de Netflix. Se otorgan 10 puntos para los que están en primer lugar, 9 puntos al segundo lugar y decrece sucesivamente hasta entregar 1 punto a quien está en el puesto 10”.

