El drama coreano Record of youth oficialmente entra a la penúltima semana de emisión con los estrenos de sus capítulos 13 y 14.

Cada lunes y martes, desde el 7 de setiembre del 2020, los fans del K-drama coprotagonizado por Park Bo Gum y Park So Dam vieron los lanzamientos vía el canal coreano tvN y por Netflix, para el resto del mundo.

La romántica historia inicial de Hye Joon y Jeong Ha, floreciente en medio de la lucha personal de los personajes por cumplir sus respectivos objetivos profesionales, conmovió corazones y se situó en un lugar destacado entre las preferencias de los fanáticos.

Pero como no todo es felicidad, el desgaste se hizo presente y la última emisión mostró un punto de quiebre entre la querida pareja, lo cual muchos anticipaban debido a la nostálgica narración retrospectiva.

Record of youth, K-drama con Park Bo Gum y Park So Dam. Foto: composición La República / tvN / Netflix

¿Qué pasó en el capítulo 12 de Record of youth?

Hye Joon (Park Bo Gum) consiguió fama descomunal de manera súbita, pero con ello llegó el ataque de haters, que quieren derrumbar su joven carrera. En medio de esa situación, muere un famoso diseñador que la gente especula fue su pareja y los rumores en su contra aumentan.

La exnovia del protagonista sale en su defensa pública para negar los falsos, pero la periodista con la que se contacta es quien difundió inicialmente esa información y quien, además, planea un engaño contra Hye Joon para ascender en el medio: la relación del actor con la maquilladora Jeong Ha (Park So Dam).

Record of youth, escena del capítulo 12. Foto: captura / Netflix

Por su parte, Jeong Ha ha sido mera espectadora de todo lo sucedido con su novio porque no tuvo la oportunidad de brindarle su apoyo. Él no se lo permitió para no herirla.

La sensación de distancia se hace más fuerte desde su perspectiva, mientras que la figura de Won Hae Hyo (Byun Woo Suk), el mejor amigo de Hye Joon, se hace más notoria en su vida.

Record of youth, escena del capítulo 12. Foto: captura / Netflix

Ver capítulos 12 y 13 de Recuerdos de juventud con sub español

Record of youth se estrena cada lunes y martes a las 9.00 p. m. por el canal coreano tvN. Luego, ese mismo día, es subido al servicio de streaming Netflix. Para el público latinoamericano, la serie se encuentra titulada como Recuerdos de juventud.

Elenco principal de Record of youth de tvN y Netflix. Créditos: tvN

Horarios para ver Recuerdos de juventud en Netflix

Revisa aquí los horarios por país para ver el drama coreano Record of youth.

Record of youth en Perú: 9.00 a. m.

Record of youth en Colombia: 9.00 a. m.

Record of youth en México: 9.00 a. m.

Record of youth en Estados Unidos: 10.00 a. m.

Record of youth en Chile: 11.00 p. m.

Record of youth en Argentina: 11.00 p. m.

Record of youth en Indonesia: 9.00 p. m.

Record of youth en Malasia: 10.00 p. m.

Record of youth en Filipinas: 10.00 p. m.

Tráiler de Record of youth, capítulos 13 y 14

Record of youth, últimas noticias:

