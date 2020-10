Kim Hyun Joong regresa a su look ‘pre-2010’ en concierto A bell of blessing

El día más esperado por los fans Henecias llegó el 17 de octubre. Kim Hyun Joong celebró su show virtual A bell of blessing: From the distance concert con seguidores conectados desde diversas partes del mundo.

La emoción de volver a escuchar al líder del grupo K-pop SS501 en su faceta solista se dejó sentir en las redes sociales. Kim Hyun Joong correspondió a tal afecto entregando lo mejor de su talento en el escenario.

En el setlist se incluyeron canciones nuevas, las cuales son parte de su disco A bell of blessing, que se publica el lunes 19. Pero esa no fue la única sorpresa comentada por sus fans.

Kim Hyun Joong se presentó con un nuevo look que trajo recuerdos de cómo lucía en sus primeras eras como artista K-pop y actor. El popular intérprete de Yoo Ji Ho en Boys over flowers volvió al tono rubio, con flequillo y mullet en la parte posterior.

KIm Hyun Joong es halagado por su visual con su look en concierto A bell of blessing. Foto: Instagram

Kim Hyun Joong en concierto A bell of blessing. Foto: Captura

Comparando su imagen actual con su apariencia hace más de 11 años, no parece haber pasado el tiempo por el famoso cantante coreano. Los comentarios de sus fans replicaron estos halagos.

“Está hermoso, me recuerda a los tiempos con SS501”, “¿Ese es el look de ahora? Se ve muy joven”.

Cortes de cabello de Kim Hyun Joong hasta el 2013. Foto: DramaFever

Kim Hyun Joong en el concierto A bell of blessing. Foto: Twitter

Kim Hyun Joong en el concierto A bell of blessing. Foto: Twitter

La carta de Kim Hyun Joong

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el cantante leyó una carta que preparó para Henecia. El mensaje hizo referencia a las dificultades que todos enfrentan debido a la pandemia y a la esperanza que desea compartir con su música.

“Te extraño mucho, oremos para vernos pronto y nunca perder la esperanza. Sientan de todo corazón que estamos juntos. Haré sonar la campana de bendiciones hasta que los alcance a todos ustedes”, expresó el artista, según la traducción de @KHJHeneciaPeru.

Traducción de la carta de Kim Hyun Joong. Foto: Henecia Perú Oficial

Kim Hyun Joong, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.