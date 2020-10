La producción de YOUTH, K-drama juvenil inspirado en el universo de BTS, anunció a los actores que tomarán los siete personajes principales. Luego de varios meses de casting y preparación, también se conoce avances sobre la sinopsis de la serie.

Con fecha de lanzamiento programada para el 2021, YOUTH atrajo la atención desde que Big Hit lo anunció en el 2019 como uno de sus grandes proyectos.

El guión a cargo de Kim Soo Jin (Weightlifting Fairy Kim Bok-ju) llevará a la televisión la jornada de crecimiento de siete chicos que encuentran consuelo a sus dificultades gracias a la amistad.

El BU - Universo de BTS es una narrativa de ficción separada de los artistas (aunque los personajes llevan sus mismos nombres), que se desarrolla a través de simbolismos y teorías.

Los siete actores confirmados por Chorokbaem Media son Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yoon Woo, Jung Woo Jin y Jeong Jin Seo.

Los inicios del BTS Universe se remontan a la serie 'Hwayangyeonhwa'. The most beautiful moment in life. Foto: Big Hit

Seo Ji Hoon como Kim Seokjin

Kim Seokjin es un chico atrapado bajo la sombra de su padre, quien es funcionario en la Asamblea Nacional. Él es un hijo modelo, pero nunca ha podido vivir sus propios sueños. Es perfecto, pero no expresa sus sentimientos. A través de sus amigos, que conoce al ir a la escuela, podrá reencontrarse con sus emociones.

Jin será interpretado por Seo Ji Hoon, un actor de 23 años. Debutó en el 2016 con un papel menor en Signal, luego participó en School 2017. En 2020 interpretó a un artista de webtoon en el drama Men are Men.

Seo Ji Hoon interpretará a Jin en Kdrama YOUTH. Foto: Arena

Noh Jong Hyun como Min Yoongi

Min Yoongi es un chico perseguido por un trágico rumor: haber matado a su madre e incendiado su casa. Sin embargo, esos prejuicios nacen de su personalidad reservada y fría. El piano es el refugio de su pena por haber perdido a su mamá. Sus heridas comienzan a sanar tras conocer a Jungkook.

Suga será interpretado por Noh Jong Hyun de 27 años, actor que tiene en su filmografía doramas como Because this is my first life (2017), Strangers from hell (2019)y Kkondae Intern en el 2020.

Noh Jong Hyun en Strangers from Hell, drama protagonizado por Lee Dong Wook. Foto: OCN

Ahn Ji Ho como Jung Hoseok

Jung Hoseok es un chico vivaz y optimista con gran talento en el baile. Sin embargo, cuando era niño fue abandonado por sus padres en un parque de diversiones.

El actor que interpretará a J-Hope es Ahn Ji Ho de 16 años, quien ha participado en seis películas con roles secundarios, incluyendo una breve aparición en la saga taquillera Along with the gods.

Ahn Ji Ho interpretará a J-Hope en Kdrama Youth. Foto: TV Report

Seo Young Joo como Kim Namjoon

Kim Namjoon es un joven que solo desea vivir una vida tranquila. Es fuerte, pues tuvo que convertirse en un adulto antes que los demás al enfrentar la dura realidad. Es responsable y tiene varios trabajos de tiempo parcial; aún así, siempre es el mejor en lo que hace.

RM será interpretado por Seo Young Joo de 22 años, quien trabajó como actor infantil desde el 2008 y ha pasado por teatro, televisión y cine. En el 2020 participó en el drama Nobody knows de SBS.

Seo Young Joo interpretará a RM en drama del BTS Universe. Foto: hancinema

Kim Yoon Woo como Park Jimin

Jimin es un joven con un gran secreto detrás de su brillante sonrisa. La sobreprotección de su familia y las mentiras, cuando era niño, le dejaron un trauma y se siente confundido por su verdadera identidad.

El muchacho que lo interpreta en Youth, Kim Yoon Woo, es un actor novato.

Kim Yoon Woo interpretará a Jimin en Kdrama del BTS Universe. Foto: Big Picture Ent

Jung Woo Jin como Kim Taehyung

Taehyung es un chico que vive lastimado, junto a su padre que es alcoholico. Él tiene la esperanza de que alguna vez su madre regrese al hogar y todo vuelva a ser como antes.

El actor que interpretará a V es Jung Woo Jin (23) de la agencia Big Picture Entertainment. Participó en el drama Sometoon 2020 basado en el webtoon del grupo K-pop Oh my girl.

Jung Woo Jin interpretará a Taehyung en drama del BTS Universe. Foto: Instagram

Jeon Jin Seo como Jeon Jung Kook

El dilema de su existencia es la gran pregunta que se hace Jungkook, quien se siente indiferente a la vida o la muerte. No conoce la felicidad debido a la inestabilidad de su familia.

Jeon Jin Seo (14 años) es el actor que interpretará al maknae de BTS. Su rol más importante fue el de Lee Joon Youn, hijo de la doctora Sunwoo en el K-drama The world of the married.

Jeon Jin Seo interpretará a Jungkook en Kdrama del BTS Universe. Foto: Instagram

BTS, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.