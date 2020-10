Nayeon sobre los 5 años de TWICE: “Ahora trabajamos más duro que cuando debutamos”

Octubre es el mes de aniversario de TWICE, una de las girlbands femeninas que llegó a la popularidad global con canciones pegadizas, un éxito tras otro, desde su debut en el 2015. Este también es el mes de su segundo comeback en Corea en lo que va del año.

Aunque el 2020 y la pandemia anularon todo prospecto de giras para los artistas K-pop, TWICE dedicó su tiempo a preparar nuevas canciones en dos de los mercados musicales que dominan más: el coreano (More & More) y el japonés (Fanfare).

La constante actividad del grupo femenino fue uno de los temas que tocó Nayeon en su entrevista para Cosmopolitan, revista que la tiene en portada para noviembre.

"Creo que (ahora) trabajamos más duro que cuando debutamos”, admitió la cantante y agregó que no se refiere solo a la cantidad de eventos y contenido que deben preparar, sino a la iniciativa que todas ellas tienen por sus proyectos.

Nayeon en el número de noviembre para revista de moda. Foto: Cosmopolitan

“Podría decirse que en el pasado estábamos satisfechas al hacer las cosas que se nos entregaban. En comparación, creo que ahora tenemos más pasión y ambición porque los álbumes, performances y sesiones fotográficas son cosas que creamos. Es porque hay más oportunidades de que nuestras opiniones se vean reflejadas”, explicó.

Un ejemplo de ello es que los discos de TWICE incluyen canciones escritas por algunas de sus miembros. Su nuevo álbum Eyes wide open tiene a Jihyo, Sana, Dahyun, Chaeyoung y a la misma Nayeon en los créditos de composición.

“Trabajamos mucho en cada álbum pero, como los LP parecen ser muy significativos para los fans, probamos contenido y promociones que no hemos hecho antes”, añadió Nayeon.

Eyes wide open se lanzará el 26 de octubre y su canción principal es “I can’t stop me”. Fans aguardan el MV con expectativa pues el grupo trabajará con un estudio de producción distinto al de sus anteriores proyectos.

