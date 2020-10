Kuch Kuch Hota Hai 22 años: cómo lucen ahora SRK, Kajol y más actores de la icónica película de Bollywood

Kuch Kuch Hota Hai marcó un hito desde su estreno el 16 de octubre de 1998. La historia que trajo a la pantalla grande un triángulo amoroso entre Shah Rukh Khan, Kajol y Rani Mukerji llegó a ser la película de Bollywood más taquillera de su época.

Para los fans del cine indio, esta cinta es una de las más queridas. Tiene todos los componentes para entretener durante 185 minutos: risas, drama y canciones que todavía siguen generando millones de vistas en YouTube a pesar del tiempo que ha pasado.

Algo sucede en mi corazón (también conocida como Mi primer amor) sigue la premisa de “el amor es amistad” para revelar el reencuentro de Rahul y Anjali. Aquí te mostramos cómo luce el elenco de actores de esta película a 22 años de su estreno.

Anupam Kher en Kuch Kuch Hota Hai

Anupam Kher interpretó al Director Malhotra, padre de Tina y abuelo de la pequeña Anjali que se hace cómplice en la misión de reunir a Rahul y Anjali Sharma.

Anupam Kher en Kuch Kuch Hota Hai (1998). Foto: captura YouTube

Anupam Kher después de Kuch Kuch Hota Hai

Este 2020, el famoso de 65 años terminó de grabar su película The last show y señaló que trabajar en tiempos de COVID-19 había sido una experiencia nueva que veía con humildad.

Anupam Kher en el 2020. Foto: Instagram/anupamkher

Farida Jalal en Kuch Kuch Hota Hai

Farida Jalal interpretó a Mrs. Savitha Khanna, la madre de Rahul que apoya a su nieta para encontrar nuevamente a Anjali Sharma.

Farida Jalal en Kuch Kuch Hota Hai (1998). Foto: captura YouTube

Farida Jalal después de Kuch Kuch Hota Hai

A 22 años de la película, la veterana actriz aparece en la cinta Jawaani Jaaneman como madre del protagonista Saif Ali Khan.

Farida Jalal en la serie Parchhayee (2019). Foto: The Indian Express

Rani Mukerji en Kuch Kuch Hota Hai

En Algo sucede en mi corazón, Rani interpreta a Tina Khanna, la hija del director del instituto. Rahul se enamora de ella y luego se casan. Lamentablemente, tiene complicaciones en el parto y muere, no sin antes nombrar a su hija como Anjali y dejarle ocho cartas para sus cumpleaños.

Rani Mukerji en Kuch Kuch Hota Hai. Foto: captura YouTube

Rani Mukerji después de Kuch Kuch Hota Hai

Actualmente, Rani Mukerji tiene 42 años y acaba de terminar las grabaciones de Bunty Aur Babli 2 junto a Saif Ali Khan.

Salman Khan y Rani Mukerji en Bunty Aur Babli 2. Foto: YRF

Shah Rukh Khan en Kuch Kuch Hota Hai

Cuando tenía 33 años, Shah Rukh Khan interpretó a Rahul, el estudiante más popular del instituto y mejor amigo de Anjali Sharma. Solo tiempo después, gracias a su hija, se da cuenta del amor que sentía por su compañera al reencontrarse con ella.

Shah Rukh Khan en Kuch Kuch Hota Hai. Foto: captura

Shah Rukh Khan después de Kuch Kuch Hota Hai

A 22 años de la cinta, SRK es reconocido como ícono de Bollywood y tiene incluso su propia productora. En 2020, dedicó parte de su tiempo y fortuna a ayudar a su país en la pandemia. Promovió la cuarentena, donó trajes de protección al personal médico y entregó una de sus oficinas para ser usada como sede de atención para pacientes COVID-19.

Shah Rukh Khan en video para Meer Foundation. Foto: captura YouTube

Kajol en Kuch Kuch Hota Hai

Kuch Kuch Hota Hai no sería la leyenda que es ahora si no fuera por Anjali Sharma, una estudiante adorable y divertida que luego se da cuenta de sus sentimientos por su mejor amigo. Al no ser correspondida decide alejarse del instituto. En el reencuentro, años después, se ve su cambio de estilo.

Kajol después de Kuch Kuch Hota Hai

En la actualidad, Kajol (46) es reconocida como uno de los talentos más versátiles de Bollywood. Su último proyecto es Tribhanga - Tedhi Medhi Crazy, película original de Netflix que se estrenará este año.

Kajol (2020) Foto: Instagram

Kajol en próxima película de Netflix: Tribhanga- Tedhi medhi crazy. Foto: captura YouTube

Sana Saeed en Kuch Kuch Hota Hai

Kuch Kuch Hota Hai fue el debut en la actuación de Sana Saeed con el rol de Anjali Khanna, la hija de Tina y Rahul. Ella tenía 10 años cuando ocupó este papel.

Sana Seed en Kuch Kuch Hota Hai. Foto: captura YouTube

Sana Saeed después de Kuch Kuch Hota Hai

Tras la película, se abrieron otras oportunidades en el entretenimiento. Sana ha pasado por algunos largometrajes, series de televisión y también participó en reality shows. En el 2019 fue concursante en Kitchen Champion.

Sana Seed es figura del entretenimiento. Foto: Instagram

Salman Khan en Kuch Kuch Hota Hai

Salman Khan interpretó al prometido de Anjali Sharma en la segunda mitad de la película a modo de aparición especial.

Con el tiempo, la carrera del actor ha sido opacada por controversias en su vida personal, aunque sigue siendo una de las figuras más importantes del medio. Este 2020, Khan de 54 años es anfitrión en el reality show Big Boss, una versión del formato Gran Hermano, terminó de grabar su película Radhe y promociona su propio gimnasio.

Salman Khan en el 2020. Foto: composición

