El drama de momento Tale of the nine tailed, protagonizado por Lee Dong Wook, Jo Bo A y Kim Bum, estrenó el OST “I’ll be there”, interpretado por el cantante de MONSTA X Shownu.

Previo al estreno del cuarto capítulo del K-drama de tvN, Stone Music Entertainment publicó el MV del idol K-pop a través de YouTube.

En el videoclip se puede ver imágenes de los episodios de Tale of the nine tailed y también a Shownu de MONSTA X en un estudio de grabaciones.

Aquí puedes ver el MV de “I’ll be there” del OST del K-drama, también conocido como La historia del de nueve colas en YouTube.

“I’ll be there” en español

Entre la neblina oscura todo se vuelve más claro

Y tu mirada se me hace familiar

Pareces haber olvidado todo

Vienes a mí mientras el lugar se derrumba

A lo lejos escucho tu voz. Por favor guíame.

Sobre Shownu de MONSTA X

Es el tercer OST en el que participa Shownu y primer regreso como solista luego de casi nueve años.

La primera canción que interpretó en solitario el idol K-pop fue antes de debutar en MONSTA X y fue para el drama Protect the boss en 2011.

Sobre Tale of the nine tailed

Mientras tanto, Tale of the nine tailed estrena nuevos capítulos todos los miércoles y jueves a través de tvN y Viki.

Este es el tráiler del capítulo 5 de La historia del de nueve colas que tiene como estrellas a Lee Dong Wook, Jo Bo A y Kim Bum.

Tale of the nine, últimas noticias:

