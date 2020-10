El drama del momento. Tale of the nine tailed viene acaparando la atención de los amantes de los K-dramas por su singular trama, y también por algunos detalles que le recuerdan a la audiencia a Goblin o Crepúsculo.

En este artículo comentaremos algunas de las más importantes curiosidades de La historia del de nueve colas, protagonizado por Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah.

Curiosidades de Tale of the nine tailed

-El 7 de julio de 2020 se filtraron las primeras imágenes del rodaje de Tale of the nine tailed. Las fotografías difundidas mostraron las locaciones del drama.

Tale of gumiho, Kim Bum, Lee Dong Wook

Lee Dong Wook captado durante las grabaciones del dorama The Tale of Gumiho.

Lee Dong Wook y Jo Bo Ah en el set de The tale of gumiho

Tale of gumiho, Kim Bum, Lee Dong Wook

-La primera lectura de guion fue el 12 de agosto de 2020, donde acudieron todos los actores y productores de tvN.

Tale of the nine tailed, kim bum, lee dong wook, jo bo ah

-El primer teaser del Tale of the nine tailed fue estrenado el 14 de agosto en el evento Men and mission, donde participaron Lee Dong Wook, Kim Bum, Song Seung Heon, Yoo Yeon Seok y Lee Kwang Soo.

-La fecha de estreno del drama La historia del de nueve colas fue anunciada el 21 de agosto por parte de tvN.

-Se especulaba que el nombre final del dorama sería The tale of Gumiho.

-Pese al pedido de los fans de los actores, Netflix optó por otros dos dramas dejando fuera de su catálogo a la ahora exitosa Tale of the nine tailed.

-Viki es el portal seguro para que los fans internacionales puedan disfrutar de esta producción que reúne por primera vez a Lee Dong Wook y Kim Bum.

Goblin y Tale of the nine tailed

-Tras la emisión del primer capítulo del drama, los fans recordaron Goblin por una escena de Dong Wook.

Goblin vs Tale of the nine tailed. Foto: Captura Twitter

Otro guiño que hicieron al drama Goblin fue cuando Lee Dong Wook y Hwang Hee hablan sobre los ‘Grim Reapers’.

Goblin vs Tale of the nine tailed. Foto: Captura Twitter

-Y la tercera referencia fue cuando Kim Bum le dice a Jo Bo Ah sobre Lee Yeon usando una frase particular.

"El nunca muere, como los aliens o duendes (Goblins) que ves en las películas.

Goblin vs Tale of the nine tailed. Foto: Captura Twitter

Crepúsculo y Tale of the nine tailed

En el tercer capítulo hubo una escena de Tale of the nine tailed que le recordó a la audiencia a la película de Robert Pattinson, Crepúsculo.

Hacen referencia cuando Lee Dong Wook salva a Jo Bo Ah de un ataque de Kim Bum.

Y lo compara cuando Robert Pattinson en su personaje de Edward socorre a Bella (Kristen Stewart) de un atropello.

Tale of the nine tailed, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.