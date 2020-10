Actor Jung Hae In muestra su talento como pintor con presentación de obra en Instagram

Los seguidores de Jung Hae In en Instagram quedaron sorprendidos al ver una nueva faceta suya: la pintura. Así, el carismático protagonista de Bajo la lluvia probó que la actuación no es el único talento que posee.

“Un día de otoño, el río Han y el atardecer”, fue el nombre que le puso Jung Hae In (@holyhaein) al cuadro que preparó y con el que posó en una fotografía que compartió en redes.

Jung Hae In. Foto: Instagram

Los netizens comentaron su asombro al ver la belleza estética de la obra, ya que no imaginaban que el actor de 31 años tuviese tal destreza con las artes plásticas. Sin embargo, fue mayor su sorpresa al ver el proceso de creación de la pieza.

Este fue un trabajo que Jung Hae In preparó para una campaña publicitaria de una marca de pollo frito. “Él lo pintó por sí mismo, sin ninguna dirección adicional, como diseño para el empaque de nuestro producto”, informó la compañía.

Jung Hae In pinta sobre lienzo para Puradak. Foto: captura YouTube

Jung Hae In pinta sobre lienzo para Puradak. Foto: captura YouTube

En el video, el actor se vio concentrado, mientras empleaba diversos materiales y disfrutaba de la actividad. "He plasmado una escena que me impresionó y que quiero compartir con los demás. Espero presentar un mensaje de apoyo y un momento de calidez”, explicó.

Este 2020 Jung Hae In apareció en televisión con el K-drama A piece of your mind. Su siguiente protagónico ya se confirmó y será junto a Jisoo de BLACKPINK en la serie Snowdrop de JTBC.

Jung Hae In y Jisoo interpretarán a dos estudiantes en Seúl de 1987. Foto: Naver

Actores coreanos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.