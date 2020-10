Tale of the nine tailed: Lee Dong Wook y Jo Bo Ah revelan preview en video casero para Instagram

Lee Dong Wook y Jo Bo Ah han sorprendido a los seguidores de sus respectivos Instagram al publicar en simultáneo un video preview de su drama protagónico Tale of the nine tailed.

El K-drama de tvN que ha capturado a la audiencia con apenas dos emisiones, revela los capítulos 3 y 4 mediante el canal coreano y en Viki para el público internacional.

Ver gratis Tale of the nine tailed capítulo 3 y 4. Foto: Composición Diario La República / tvN

Aunque la espera se acorta, los fanáticos están ansiosos por saber qué pasará entre los protagonistas y Kim Bum, quien hace su regreso a la pantalla con la interpretación del Gumiho antagonista que también es uno de los principales atractivos de la historia.

Y para beneplácito de los seguidores de la pareja principal, los actores compartieron el día 13 una autoproducción, adaptada de una escena del capítulo 2, donde también promocionan su drama de una manera muy singular.

Preview de Tale of the nine tailed en redes sociales de la protagonista. Foto: captura Instagram / Jo Bo Ah

Preview de Tale of the nine tailed en redes sociales del protagonista. Foto: captura Instagram / Lee Dong Wook

En el clip en cuestión, considerado spoiler si aún no has visto La historia del nueve colas, Jo Bo Ah toma del cuello a Lee Dong Wook y le hace retroceder contra la puerta del camerino del set.

El intérprete del Gumiho Lee Yeon le increpa su accionar y ella le responde: “¿No sientes curiosidad por lo que sucede después? ¿Vas a ver los episodios 3 y 4 o no?”.

Acto seguido, el actor replica: “Voy a ver Tale of the nine tailed mañana a las 10.30 p. m. en tvN”. Jo Bo Ah se dirige a los fans, con una sonrisa en el rostro, para invitarlos a ver la emisión en vivo, mientras su coestrella asiente con la cabeza.

Preview de Tale of the nine tailed en redes sociales de los protagonistas. Foto: captura Instagram / Lee Dong Wook

La leyenda del post recuerda que los capítulos se revelarán los días miércoles y jueves KST. Asimismo, mediante hashtags comparte todos los detalles de la autoproducción.

Conforme a esto, Jo Bo Ah planificó y produjo la preview y su mánager se encargó de la filmación; Lee Dong Wook fue el director y su respectivo representante realizó un cameo interpretándose a sí mismo; y el realizador de Tale of the nine tailed, Kang Shin Hyo, fue el PD general.

Puedes mirar aquí el adelanto casero.

