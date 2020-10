Tale of the nine tailed: ver capítulos 3 y 4 del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum

La espera esta por terminar, esta semana se estrenan los capítulos 3 y 4 de Tale of the nine tailed protagonizado por Lee Dong Wook, Jo Bo A y Kim Bum. El drama se basa en la leyenda de los Gumiho, zorro de nueve colas, y desarrolla una historia de amor que va más allá de lo inimaginable.

El K-drama producido por tvN inició liderando en rating entre los canales de señal privada en Corea del Sur y también lideró en búsquedas por internet a nivel global.

Este drama significa el regreso a la pantalla de Lee Dong Wook y Kim Bum, este último estuvo en hiatus debido al servicio militar.

Captura del capítulo 2 de Tale of the nine tailed, drama de Kim Bum y Lee Dong Wook. Foto: tvN

Ver los capítulos 5 y 6 de La historia del nueve colas con sub español?

La gran mayoría de fanáticos de los actores de Tale of the nine tailed esperaban que el estreno se realizara por Netflix; sin embargo, la producción de tvN será emitida de manera exclusiva por Viki.

Esta plataforma de streaming es famosa por traducir en tiempo récord dramas, películas, documentales y programas asiáticos. Lo más importante es que es una web oficial.

Captura del capítulo 2 de Tale of the nine tailed, drama de Lee Dong Wook. Foto: tvN

PUEDES VER La reacción ‘real’ de Lee Dong Wook a la caída de Jo Bo Ah en Tale of the nine tailed

Horario de transmisión de Tale

of the nine tailed

Tale of the nine tailed en Perú: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Indonesia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Colombia: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Tailandia: 8.30 p. m.

Tale of the nine tailed en México: 8.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Filipinas: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Chile: 10.30 a. m.

Tale of the nine tailed en Malasia: 9.30 p. m.

Tale of the nine tailed en Argentina: 10.30 a.m.

Tale of the nine tailed en Estados Unidos: 10.30 a. m.

Tale of the nine tailed en España: 3.30 p. m.

Tale of the nine tailed, lee dong wook, jo bo ah, doramas

PUEDES VER El susto de Kim Bum al grabar pelea con Lee Dong Wook en Tale of the nine tailed [VIDEO]

Ver gratis Tale of the nine tailed

Al ser Viki el principal emisor del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum, muchos fanáticos del género se preguntan cómo ver todos los capítulos de Tale of the nine tailed gratis.

Según comprobamos en el portal streaming, los capítulos 1 y 2 de La historia del nueve colas estuvo subtitulada al español en menos de 24 horas de haber sido emitido y gratuito.

Todavía no se ha informado si es que los episodios 3 y 4 también estarán disponibles sin costo; sin embargo, puedes obtener una prueba gratis de 7 días tras haberte registrado y posterior a este periodo puede pagar el tipo de tarifa que mejor le convenga.

Captura del capítulo 2 de Tale of the nine tailed, drama de Lee Dong Wook. Foto: tvN

PUEDES VER Shownu de MONSTA X cantará el OST para The tale of nine tailed de Lee Dong Wook y Kim Bum

Tráiler del capítulo 3 de Tale of the nine tailed

En el capítulo 3 de Tale of the nine tailed se podrá ver un nuevo enfrentamiento en Kim Bum y Lee Dong Wook. Incluso se puede oír cuando Lee Rang le pide a Lee Yeon que mate a Nam Ji Ah para poder encontrar a su “amor verdadero”.

Traducción del tráiler del episodio tres de La historia del de nueve colas en Viki.

Lee Dong Wook: Algo viene.

Kim Bum: ¿Entonces aquí es donde está enterrado?

Jo Bo A: Un dragón sin pies. ¿Qué piensas que es eso?

Lee Dong Wook: Te has vuelto loco por una mujer.

Hwang Hee: También arruinaste tu vida porque te enamoraste de una mujer.

Lee Dong Wook: ¿Qué dijiste?

Kim Bum: Algo no se siente bien.

Bo A: Necesito averiguar por qué mis padres vinieron a esta isla.

Kim Bum: Ella se convertirá en un chivo expiatorio.

Bo A: No puedes salir de este lugar.

Kim Bum: Quiero que la mates. Así es como puedes mantener viva a tu dama.

Captura del capítulo 2 de Tale of the nine tailed, drama de Lee Dong Wook y Jo Bo A. Foto: tvN

Tale of the nine tailed, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.