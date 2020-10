K-pop: Asia Artist Awards 2020 inicia votación en Choeaedol para categoría de popularidad

El anticipado Asia Artist Awards 2020 han dado inicio a las votaciones para definir a los idols K-pop, actores y cantantes trot merecedores del premio a la popularidad.

Desde su primera gala en el 2016, el evento anual organizado por Star News y supervisado por Motive Production, Dorothy Communications y un comité especialista, ha reconocido a los artistas asiáticos más destacados de la temporada y según categorías respectivas.

El premio a la popularidad de idols es una de las preseas más codiciadas. Los fanáticos son los únicos que definen a los ganadores en esta competencia mediante votaciones en Choeaedol.

¿Qué es Choeaedol?

Choeaebol es un aplicativo de entretenimiento para dispositivos móviles, desarrollada por Exodus Corp., en el cual los fans pueden votar diariamente, mediante un sistema de recolección de ‘corazones’, para la clasificación de sus idols.

En esta herramienta que cuenta con miles de usuarios, desde el 14 de octubre KST hasta el 15 de noviembre KST, AAA 2020 llevará a cabo las votaciones para el premio a la popularidad de idols del K-pop, actores y cantantes trot.

Los ganadores del premio a la popularidad de Asia Artist Awards son escogidos por los fans. Foto: AAA 2020

Descargar Choeaedol

Choeaebol para Android: AQUÍ

Choeaebol para iOS: AQUÍ

Premio popularidad de AAA 2020: idols femeninas nominadas

Todas las solistas y las girlbands idols nominadas para el premio a la popularidad de AAA 2020.

(G)I-DLE, AOA, CLC, ITZY, NiziU, Dreamcatcher, Lovelyz, Red Velvet, MAMAMOO, MOMOLAND, BLACKPINK, SNSD, Secret Number, IU, IZ*ONE, AleXa, EVERGLOW, APRIL, Apink, GFRIEND, Oh My Girl, WJSN, Weekly, Weki Meki, LOONA, Somi, Chungha, TWICE y fromis_9.

Idols femeninas nominadas por AAA 2020. Foto: composición La República / YG / JYP / CUBE

Premio popularidad de AAA 2020: idols masculinos nominados

Todas los solistas y boybands nominados para el premio a la popularidad de AAA 2020.

SUPER JUNIOR, EXO, BTS, NU’EST, Lee Eunsang, Kim Jaehwan, ASTRO, Kang Daniel, CIX, GOT7, THE BOYZ, SF9, A.C.E, MONSTA X, Wonho, BTOB, GoldenChild, ONEUS, TXT, CRAVITY, Stray Kids, AB6IX, Park Jihoon, UP10TION, Jeong Sewoon, iKON, SHINee, PENTAGON, DAY6, ATEEZ, VIXX, NCT, GHOST9, SEVENTEEN, INFINITE, Ong Seongwu, WEi, Ha Sungwoon, N.Flying, Hwang Chiyeol, WINNER, WOODZ, MCND, TREASURE, TOO, Jung Seunghwan, SECHSKIES, ONF, H&D, VICTON y Shinhwa.

Idols varones nominados por AAA 2020. Foto: composición La República / Big Bit / SM

¿Cuándo y dónde serán los AAA 2020?

Los Asia Artist Awards 2020 se llevarán a cabo el miércoles 25 de noviembre en Corea del Sur. La alfombra roja comenzará a las 3 p. m. KST y la gala central a las 6 p. m. KST, ambos eventos sin asistencia de público.

Más sobre AAA 2020

Los AAA confirmaron el 7 de octubre KST que Leeteuk será el MC del evento. El líder de SUPER JUNIOR ha dirigido la premiación ininterrumpidamente desde la primera gala en 2016.

Momentáneamente BTS lidera las votaciones en listado masculino de popularidad, mientras que BLACKPINK encabeza la tabla femenina. Puedes ver los resultados en este enlace de los AAA, donde también encontrarás cómo van las respectivas competencias para actores, actrices y cantantes de trot.

Idols varones nominados por AAA 2020. Foto: captura website AAA

Idols mujeres nominadas por AAA 2020. Foto: captura website AAA

Para información sobre cómo votar, puedes entrar a la publicación de Choeabol en Naver.

