Jimin y Taehyung acapararon la atención de ARMY luego de sus muestras de cariño. El bailarín escribió una carta para sus fans, mientras que ‘V’ dedicó un mensaje al artista que cumplió años el 13 de octubre.

Los seguidores de BTS quedaron conmovidos por los gestos de cariño que tuvieron los idols K-pop.

Carta de Jimin

A través del fancafe de BTS en Japón, Park Jimin actualizó un post con una carta de agradecimiento a sus fans por los saludos de cumpleaños que recibió durante la segunda semana de octubre.

Este fue el mensaje traducido al español por el cantante surcoreano.

“Para ARMY. Estoy muy feliz de poder volver a celebrar mi cumpleaños en 2020 con ustedes. ¡Cuidemos nuestra salud, riamos mucho todos los días y pasemos momentos increíbles juntos. Los amo mucho!”.

Carta de Jimin para ARMY por su cumpleaños. Foto: Big Hit Entertainment

Carta de Jimin para ARMY por su cumpleaños. Foto: Big Hit Entertainment

PUEDES VER BTS en los BBMAs: la evolución de Bangtan y sus presentaciones en los Billboard Music Awards

Mensaje de Taehyung a Jimin

Otra dedicatoria que no pasó desapercibida por ARMY fue el que escribió Taehyung para su compañero.

El artista dejó la siguiente nota para el cumpleañero en la exhibición de Map of the soul ON:E: “Canción recomendada por ‘V’ cuando tienes sueño a las 3.00 p. m.: ‘Serendipity’. ¡Feliz cumpleaños, Jimin-ah!”.

Mensaje de Taehyung a Jimin. Foto: Big Hit Entertainment

Mensaje de Taehyung a Jimin. Foto: Big Hit Entertainment

Mensaje de Taehyung a Jimin. Foto: Big Hit EntertainmentMensaje de Taehyung a Jimin. Foto: Big Hit Entertainment

PUEDES VER Cumpleaños de Jimin: crean un festival temático en Corea del Sur en honor al integrante de BTS

Cumpleaños de Jimin por Twitter

Los fans de todas partes del mundo celebraron un cumpleaños más de Jimin y volvieron tendencia mundial los hashtags: #JIMINDAY, #HappyBirthdayJimin, #jiminbirthday, #HappyJiminDay, #GlobalIconJimin y #WorldwideStarJimin.

Asimismo, la cuenta oficial de BTS en Twitter compartió una serie de fotos y videos en conmemoración a esta fecha especial del Bangtan Boy.

Otro video que se volvió viral fue el protagonizado por Jimin y J-Hope.

BTS, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.