¿Cómo actuarías al encontrarte en persona con la celebridad que más admiras? Tal vez te identifiques con las reacciones de estos actores coreanos y cantantes K-pop, quienes también tuvieron el rol de ‘fan emocionado’ al conocer a sus amores platónicos o tipo ideal.

En el K-biz es muy común que se pregunte a los artistas quién es su “chico o chica ideal”. Aunque esto suele describirse con características físicas y de personalidad, también se pueden mencionar nombres específicos para declarar su admiración como fans.

IU y Taeyang

Desde el inicio de su carrera como cantante, Lee Ji Eun (IU) declaró que era una gran fanática de Taeyang, integrante de BIGBANG, a quien consideraba no solo su tipo ideal, sino su modelo a seguir en la música.

En el programa de variedades Heroes (2010), le dieron la oportunidad de hablar por teléfono y la cantante, que tenía 17 años, no pudo contener su emoción.

Luego la sorprenderían trayendo al famoso vocalista para conocerla en persona y, lo que fue aún mejor, la eligieron para ser parte de una performance junto a él.

Kim Soo Hyun y Kaya Scodelario

Kim Soo Hyun, el protagonista del K-drama It’s okay to not be okay, también fue un fan afortunado al tener la dicha de trabajar junto a la actriz Kaya Scodelario en el 2012.

La marca de joyas J.ESTINA fue cómplice al unir a la estrella británica con Kim Soo Hyun, quien meses antes la había nombrado como su ‘tipo ideal de mujer’.

Al verla en el set de la sesión fotográfica, el galán de Dream High no pudo ocultar su nerviosismo y su alegría al conocerla. Por su parte, Scodelario se sintió halagada tras conocer los sentimientos de su colega.

Kim Soo Hyun y Kaya Scodelario para J.ESTINA (2012)

Jackson Wang y Song Ga Yeon

Esta escena se hizo viral en su momento debido a la inesperada y efusiva reacción de Jackson Wang, quien salió corriendo apenas vio frente a frente a Song Ga Yeon, una talentosa deportista de MMA que admiraba.

Jackson en la segunda temporada de Roomate. Foto: captura

Sucedió en la segunda temporada de Roomate (2014), el rapero de GOT7 le había confesado a Seo Kang Jung que su tipo ideal eran las chicas atléticas. Aunque al inicio no quiso dar un nombre, luego explicó “hay alguien que encaja en esa descripción: la kickboxer de la temporada 1, Ga Yeon”.

Cuando ella visitó el lugar para recoger algunas cosas, Jackson estuvo tan avergonzado que no podía hacer contacto visual con la atleta. Se escapó por toda la casa hasta poder controlar sus nervios.

Video subtitulado (AQUÍ)

Lee Jong Suk y Lee Na Young

El drama Romance is a bonus book (2019) podría considerarse el sueño cumplido de Lee Jong Suk. Desde el 2015, el actor había admitido que una de sus actrices favoritas era Lee Na Young. “Si tuviera que elegir entre las celebridades, creo que ella es la más cercana a mi tipo de mujer ideal”, mencionó en una entrevista a StarNews.

Love is a bonus book (2019). Foto: tvN

Años después, Lee Na Young se convirtió en la protagonista del K-drama junto a Lee Jong Suk. En la conferencia de prensa, el actor no pudo evadir la pregunta sobre cómo se sintió trabajando con alguien tan especial para él.

“Soy un fan exitoso. Grabé con mucha gratitud, tuve cierta ventaja al actuar”, bromeó. “Ella me ayudó mucho como mi senior, pero había un problema, cuando estábamos juntos no podía evitar sonrojarme, pero todo salió bien”.

