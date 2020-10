Krystal deja SM Entertainment y firma con agencia de actores

Se hizo oficial. Krystal Jung no renovó contrato con SM Entertainment y decidió unirse a la agencia H& Entertainment, que actualmente administra las actividades de siete actores.

Desde agosto, surgieron reportes de que la integrante de f(x) estaba en conversaciones con otras empresas con el fin de evaluar ofertas a su carrera como actriz. En ese entonces, SM señaló que todavía esperaban retener a la estrella que culminaba su contrato a fines de dicho mes.

PUEDES VER True Beauty revela primera lectura de guion con Moon Ga Young y Cha Eunwoo [VIDEO]

Chrystal Soo Jung, conocida como Krystal​, es una cantante y actriz surcoreana-estadounidense.

No obstante, el domingo 11 de octubre el CEO de H& Entertainment, Hong Min Ki, anunció la incorporación de la artista a su compañía: “Nos complace iniciar una nueva jornada con Jung Soo Jung (nombre coreano de Krystal), quien se lanza a un nuevo comienzo y toma un cambio en su vida".

"Haremos lo mejor posible para apoyar a Jung Soo Jung, quien ganó popularidad global tras debutar como cantante y desde ahí se ha ganado un lugar propio como actriz; así ella podrá mostrar mayor profundidad en su rango y emprender mayores actividades”, indicó el ejecutivo a los medios coreanos.

H& Entertainment es una agencia nueva que tiene entre sus filas a Jung Ryeo Won, Son Dam Bi, Jung In Sun, In Gyo Jin, So Yi Hyun, Kang Min Ah y al recientemente incorporado Kwak Dong Yeon.

Agencia H& Entertainment, actores. Foto: Naver

Krystal y f(x)

La relación entre Krystal y SM data desde el 2006, cuando oficialmente comenzó su entrenamiento como aprendiz siguiendo los pasos de su hermana mayor, Jessica Jung.

En el 2009, Krystal debutó como integrante de la banda f(x) de cinco integrantes que estuvo activa hasta el 2016.

Integrantes de f(x). SM Entertainment

En este 2020, solo Victoria Song tiene un vínculo particular con SM, aunque este no es un contrato de exclusividad. Por su parte, Amber y Luna se retiraron de la empresa en 2019 para buscar nuevas oportunidades.

Actualmente, Krystal prepara el estreno de dos proyectos importantes: su drama Search para OCN a finales de octubre y la película More than family en noviembre.

Actores coreanos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.