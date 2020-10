Jimin llora al despedir concierto de BTS: “Lo que más quería era estar en el escenario con ustedes”

El concierto virtual de BTS, Map of the soul ON:E concluyó su primer día con mucha emotividad entre los siete cantantes que dieron todo en el escenario y los numerosos ARMY que se conectaron desde sus hogares.

La producción del evento se realizó en KSPO Dome, recinto que fue acondicionado para que el show fuese de alto nivel. Para representar a los fans, se colocaron lightsticks en los asientos vacíos y una larga pantalla para ver a una selección de ARMY en formato videollamada.

Lightsticks de BTS en el concierto Map of the soul ON.E. Foto: vía Twitter

Concierto de BTS Map of the soul ON:E. Foto: Big Hit media

Como se recuerda, había esperanzas de que este concierto se realizase en formato presencial y online a la vez. Sin embargo, los planes cambiaron en agosto cuando creció el índice de casos de la COVID-19 en Seúl, lo que hizo que fuese imposible la asistencia de público.

En su discurso (ment) al culminar el evento online, Jimin hizo referencia a la nostalgia que sentía al no poder ver a ARMY cara a cara desde que inició el 2020.

“Desde el encore, no podría concentrarme mucho”, confesó el bailarín bastante conmovido.

“Cuando comenzamos a preparar este evento, sentía que las cosas estaban siendo muy injustas. Por la COVID-19, más que nada no pudimos hacer esto por mucho tiempo, lo que más quería era estar en el escenario con los miembros y compartir esta felicidad con ustedes”, afirmó el vocalista de BTS, quien se detuvo por las lágrimas.

“Al ver cómo los miembros se divertían durante el encore, eso me conmovió y ya no pude concentrarme después, pero estoy muy feliz de poder ver a ARMY así. Honestamente, aunque lamento no haber podido mostrar lo mejor de mí, sentí cómo nos enviaron esperanza y energía a través de la pantalla”, detalló.

El intérprete de “Filter” continuó con su agradecimiento a sus fanáticos: “Espero que lo que preparamos haya tocado sus corazones. Para ARMY que siempre nos anima, incluso en momentos así, ¡muchas gracias!”.

Map of the soul ON:E realiza su segunda fecha de concierto el domingo 11 de octubre con un setlist diferente a su primer día, según informó Big Hit.

BTS concierto Map of the soul ON:E. Foto: Big Hit media

