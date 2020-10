Jimin de BTS: analizamos el canto y baile del idol K-pop [VIDEO]

Este 13 de octubre se celebrará un cumpleaños más de Jimin, la estrella surcoreana que ha cautivado a lo largo de sus siete años en la industria del entretenimiento por su talento. Aunque, durante este tiempo, no todo ha sido felicidad, ya que muchas veces el artista ha recibido fuertes críticas.

En repetidas oportunidades, el cantante de BTS mostró que estas acciones negativas le han afectado anímicamente; sin embargo, ha sabido levantarse y continuar, gracias a todo el amor que recibe de los ARMY.

En este artículo destacaremos dos de las virtudes (canto y baile) que posee y domina Jimin, según la visión de dos profesores especialistas en la materia.

Baile de Jimin, miembro de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Baile de Jimin de BTS

No hay persona (seas o no ARMY) que pueda negar el gran bailarín que es Jimin. A propios y extraños los ha dejado con la boca abierta por su grandes habilidades, las cuales no solo resaltan en sus movimientos, sino a la hora de transmitirlos.

Logramos darnos cuenta de esta fortaleza del artista surcoreano luego de consultar con Miguel Suárez, un profesor con más de ocho años de trayectoria, no solo en el baile, sino en el género que mueve multitudes, el K-pop.

Para Miguel, “Jimin es un bailarín completo y cada presentación que tiene termina sorprendiendo por su versatilidad”.

Baile de Jimin, miembro de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Y cuando le pedimos que se explaye sobre la conclusión que le llevo a denominarlo como un bailarín completo nos explicó lo siguiente.

“Jimin hace danza contemporánea, hace popping, hip hop, ballet, jazz, danza moderna y no solo los realiza, sino que aprendió a dominarlos desde que fue trainee. Antes de volverse miembro de BTS, Jimin participaba en las batallas de popping, que es un estilo de baile donde se trata de contraer el cuerpo, desde ahí empezó a ganar peso como bailarín”, sostuvo Suárez.

“Además, canta hermoso. Para un artista cantar y bailar, como él lo hace, es muy complicado. Es realmente un ‘dios de la danza’. Es uno de los bailarines más completo del K-pop”, añadió.

Debido a esta explicación, le consultamos al maestro de baile que opine respecto al estilo, ritmo, línea y postura del artista surcoreano.

“Él (Jimin) tiene varios estilos, lo que hace es fusionarlos. Rompe mucho la estructura del cuerpo. Si hablamos de la corporalidad, Jimin es un artista bien entrenado porque tiene mucha fuerza cuando baila. Yo creo que cualquier paso que le marquen él podrá realizarlo sin problemas”, precisó.

Al respecto, Miguel Suárez nos hizo mención sobre una presentación en la que Jimin sufre una dura caída.

“Normalmente, ha realizado mortales en las presentaciones y en una oportunidad tuvo un inconveniente, terminó en el piso tras caer, pero él siguió, ahí puedes ver la calidad de bailarín que es porque continuó como todo un profesional”.

Para Miguel Suárez las presentaciones más memorables de Jimin de BTS han sido: su solo de la canción “Lie” para el KBS Gayo Daejun de 2016 y el baile que realizó junto a Taemin de SHINee, “Showdown” para el KBS Song Festival, también del 2016.

Aquí los videos al que hace referencia el también profesor de la academia de baile D1.

Lie de Jimin de BTS

Jimins de BTS y Taemin de SHINee

Voz de Jimin de BTS

Ahora respecto a la calidad vocal que tiene Jimin, consultamos con Manuel Ortega de Lima Music Studio y una vez más sorprendió el análisis del profesor para explicar el talento que posee el integrante de los Bangtan Boys.

Tal vez algunos ARMY no sepan, pero el idol de BTS posee la tesitura vocal de un tenor ligero.

Es decir y bajo la explicación de Manuel Ortega: “Posee una voz de un color clara, aguda y ágil. Utiliza un registro vocal alto con uso de adornos vocales y falsettos. Es una voz frecuente entre los tenores”.

Canto de Jimin, miembro de BTS. Foto: Big Hit Entertainment

Como era de esperar por los ARMY, el profesor Ortega quedó sorprendido por su canto.

“Canta habitualmente en un registro muy alejado de su registro hablado y realiza espectaculares agudos (...) Interpretación y proyección vocal marcada por el uso de efectos vocales sutiles", detalló.

Videos que analizó Manuel Ortega sobre Jimin.

Manuel Ortega tiene más de diez años de experiencia y dicta clases de canto online y personalizados en Lima Music Studio. Para el profesor, todos podemos cantar, solo es cuestión de práctica y compromiso. Puedes pedir más información sobre las clases desde su Instagram.

Mientras que, Miguel Suárez, tiene más de ocho de experiencia y además de ser profesor de baile en la Academia de baile D1, dicta clases bajo su marca personal Kpop Dance Perú. Puedes pedir más información sobre las clases desde su Instagram.

BTS, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete https://larepublica.pe/newsletter/ al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.