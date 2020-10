Tale of the nine tailed registró una buena cifra de rating en su debut a comparación de los otros dos dramas coreanos que se estrenaron en la misma franja de horario. El regreso de Lee Dong Wook y Kim Bum fue uno de los más esperados por la audiencia.

Este K-drama muestra una historia novedosa y dejó enganchado al público desde su primer capítulo por su desarrollo y puesta. Una de las escenas que más impactó fue cuando Jo Bo Ah se lanzó de un edificio alto y fue rescatada por Lee Dong Wook.

Luego de ver este fragmento de Tale of the nine tailed, muchos internautas se empezaron a preguntar cómo se grabó “la caída” y ante este pedido, tvN liberó el detrás de cámaras.

A través de Twitter, el canal que transmite el drama publicó un video de los BTS (Behind the scene) y se puede ver la gran producción que hubo detrás de esta comentado momento.

Lo que más llamó la atención y provocó risas entre el staff de Tale of the nine tailed fue la reacción que tuvo Lee Dong Wook a la caída de Jo Bo Ah durante el rodaje.

Captura del primer capítulo de Tale of the nine tailed. Foto: tvN

Según se vio en el K-drama, el personaje de Lee Yeon tuvo una pequeña expresión antes de decidirse por salvar a Ji Ah, y en el detrás de cámaras sucedió algo similar, pero terminó haciendo estallar en risas a todos en el estudio de grabación.

Luego de que Jo Bo Ah “se lanzara del balcón” y cayera sobre la colchoneta, Lee Dong Wook lanzó fuerte y largo suspiro para continuar con la escena, provocando que los camarógrafos y la propia actriz echen a reírse.

Aquí podrás ver el extracto de los detrás de cámaras de Tale of the nine tailed.

Este fue otro video del detrás de cámaras del primer episodio del drama de Lee Dong Wook y Kim Bum.

Tale of the nine tailed estrena capítulos nuevos todos los miércoles y jueves a las 8.30 a. m. (hora peruana) a través de tvN y Viki para el resto del mundo.

