SUPER JUNIOR: Kyuhyun conmueve con nueva balada “Daystar” y MV protagonizado por Yoo Yun Suk

El ´príncipe de las baladas’, Kyuhyun de SUPER JUNIOR, ha regresado a la escena con la canción “Daystar”. El sencillo digital y su respectivo MV en YouTube, protagonizado por Yoo Yun Suk, fueron lanzados en simultáneo el 8 de octubre a las 6.00 p. m. KST. Los ELF y gamers de Perú recibieron el estreno en tiempo real a las 4.00 a. m. del mismo día.

Un mes atrás, el famoso coreano de 32 años anunció su regreso solista, generando altas expectativas al ser un destacado intérprete. Además, venía de conquistar las plataformas con “The moment my heart jumped”, OST del webtoon She is my type.

Kyuhyun de SUPER JUNIOR regresa con la balada "Daystar" del PROJECT: Season. Foto: SM Entertainment

A lo señalado y en contexto previo al comeback, el maknae de SUJU reveló que había esperado dos años para lanzar este tema que “necesitaba cantar sin importar nada”. Sus seguidores estaban listos para hacer que el estreno sea todo un éxito.

Ahora, que “Daystar” ha sido lanzado se aprecia el respaldo del público, pues en menos de cuatro horas entró al Top 3 de Genie, tomó el puesto 4 de Bugs y escala hacia los primeros 40 lugares de MelOn. En esta última plataforma, ha conseguido más de 3.500 likes.

"Daystar" de Kyuhyun de SUPER JUNIOR en Genie. Foto: @KyuRoci_nox

"Daystar" de Kyuhyun de SUPER JUNIOR en Bugs. Foto: @KyuRoci_nox

"Daystar" de Kyuhyun de SUPER JUNIOR en MelOn. Foto: @KyuRoci_nox

“Daystar” es una balada otoñal que retrata el sentir de quienes no pueden estar cerca del ser amado. Fue escrita por Seo Ji Eum y 1601, y compuesta por este último.

Forma parte de la segunda etapa de PROJECT: 季 (PROJECT: Season), saga de cuatro etapas (siguiendo las estaciones del año) que el idol del K-pop inauguró en verano con “Dreaming”.

Ver en YouTube MV “Daystar” con sub español

El MV en Youtube, que tiene como protagonista de una nostálgica historia de amor a Yoo Yun Suk, recopila más de 2000 comentarios y 100.000 reproducciones.

Para alegría de los fanáticos internacionales, cuenta con subtítulos en español, inglés, vietnamita y tailandés, además del natal coreano del artista.

Respecto al protagónico del actor, se sabe que él y Kyuhyun se volvieron cercanos durante los ensayos para el musical Werther, donde compartieron roles principales.

Además, ‘DramaKyu’ interpretó “Confession is not flashy”, canción OST de la más reciente serie de Yoo Yun Suk, Hospital playlist (tvN, 2020).

