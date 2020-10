F4 Thailand: actores revelan sus primeras impresiones mutuas en video de Mint Magazine

La productora GGMTV confirmó en setiembre que alista F4 Thailand, una próxima adaptación del manga japonés Hana yori dango que en el pasado inspiró joyas asiáticas televisivas como el dorama homónimo, la serie china Meteor garden y el K-drama Boys over flowers.

Dew Jirawat, Nani Hirunkit, Win Metawin y Bright Vachirawit fueron revelados para interpretar los papeles principales como los icónicos F4.

Los fanáticos que amaron los dramas BL 2gether: The series y Still 2gether no esperaban ver tan pronto a Bright y Win caracterizando a otros personajes que no sean los novios Sarawat y Tine.

La noticia generó sentimientos encontrados por lo referido y porque, para muchos, el argumento de Hana yori dango que la mangaka Yoko Kamio publicó desde 1992 hasta 2008, ha sido muy usado. “¿Qué novedad podría ofrecernos esta adaptación?", se preguntan los netizens amantes de los dramas.

No obstante, una gran fanbase ya espera con ansias el reboot de esta inolvidable historia que ahora, según que el director ejecutivo de GGMTV, contará temas más fuertes.

Indudablemente los F4 son el plato fuerte y en una reciente entrevista para Mint Magazine, deslumbraron a los fanáticos al dar un vistazo de su química como equipo mientras revelaron sus primeras impresiones mutuas.

Los F4 tailandeses Win, Bright, Dew y Nani. Foto: Mint Magazine

Entrevista de Mint Magazine con F4 Thailand

La participación de los intérpretes comenzó con una presentación personal y comentarios individuales sobre el reto asumido.

Bright, quien ganó popularidad con sus proyectos previos, mostró carisma y confianza. Win saltó a la fama con 2gether: The serie y en esta colaboración para Mint Magazine, evidenció su dominio de la escena.

Por su parte, Dew y Nani enfrenta su primer rol televisivo con evidente emoción y anticipación, conforme sus palabras.

Los F4 tailandeses Win, Bright, Dew y Nani. Foto: captura del video de Mint Magazine en YouTube

¿Primera impresión el uno del otro?

Bright Vachirawit

Bright comenzó la intervención al hacer referencia sobre sus nuevos compañeros porque “ya habló mucho de Win”. Respecto a Nani, afirma sentir una conexión por su vibra relajada. Sobre Dew, compartió su preocupación inicial porque parecía tenso y serio ante el reto, pero conforme fue conociéndolo, sus ánimos eran evidentes.

Cuando le tocó hablar sobre su coestrella de Still 2gether, afirmó que no hacía falta decirlo. Sin embargo, cuando el referido volteó a mirarle afirmó que es agradable.

F4 Thailand: Bright Vachirawit es Thyme (rol de Lee Min Ho en Boys over flowers y Matsumoto Jun en Hana yori dango). Foto: GMMTV

Win Metawin

Inmediatamente después Metawin respondió que Bright también era agradable y pasó a hablar sobre sus otras coestrellas, lo que desató las risas de los presentes.

Respecto a Nani, señaló sentirse cómodo desde el inicio porque es amable y accesible, y se identificó con la tensión que sienten tanto el referido como Dew por este primer trabajo.

F4 Thailand: Win Metawin es Kavin (rol de Kim Bum en Boys over flowers y Matsuda Shota en Hana yori dango). Foto: GMMTV

Dew Jirawat

El más joven del elenco compartió que se siente como un niño en medio de sus compañeros que proyectan madurez.

Nuevamente comentó sobre su inquietud respecto al reto, pero esta vez fue animado por Bright, a quien describió como “un buen hermano mayor”.

Asimismo, manifestó que Win desde un inicio habló con él y sintió su amabilidad, en tanto se reconoció en Nani Hirunkit al ser ambos novatos en el rubro.

F4 Thailand: Dew Jirawat es Ren (rol de Kim Hyun Joong en Boys over flowers y Oguri Shun en Hana yori dango). Foto: GMMTV

Nani Hirunkit

El mayor de los F4 reveló que al principio dudaba respecto a su relación con Bright y Win dada la fama de ellos, pero al conocerlos se relajó gracias a sus personalidades. Finalmente, sobre Dew Jirawat afirmó que, cuando se conocieron, el menor compartió con él sus pensamientos.



F4 Thailand: Nani Hirunkit es MJ (rol de Kim Joon en Boys over flowers y Abe Tsuyoshi en Hana yori dango). Foto: GMMTV

Entrevista MintMagazine con sub español

Puedes encontrar la entrevista de los actores del drama tailandés F4 Thailand para Mint Magazine completa y con subtítulo en español en la fanpage Faceboook de BrightWin Latinoamérica (AQUÍ). En la misma, revelan qué personaje F4 interpretarían si tuvieran la oportunidad de cambiar roles.

Esta es la versión original subtitulada al inglés que la revista tailandesa compartió en su canal oficial en YouTube.

F4 Thailand, últimas noticias:

