Comeback de Chen de EXO con “Hello”: todo sobre el single digital del vocalista

Los fanáticos del mundo celebran que Chen de EXO realizará su comeback con el single digital “Hello”. La noticia fue compartida por la boyband al comenzar el 9 de octubre KST y aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Se van diluyendo los pedidos de los ‘haters’ que abogaban por su salida desde que reveló su matrimonio y la llegada de su primer bebé, y ahora Kim Jongdae regresa con un tema propio.

Kim Jongdae (Chen): cantante, modelo y compositor coreano de 28 años.. Foto: SM Entertainment

Previamente y posterior a su ‘hiatus’, el famoso coreano de 28 años publicó la colaboración “You” con Dynamic Duo, el cover de “Breath” de Park Hyoshin y formó parte del OST del drama Do you like Brahms? con la canción “Your moonlight”.

“Hello” se convertirá en su nuevo tema particular así como en el sexto sencillo digital de su carrera. Será lanzado el 15 de octubre a las 6 p. m. KST, en Perú serán las 4 a. m. del mismo día.

Redes sociales de EXO sobre “Hello” de Chen

EXO dio el anuncio del comeback de Chen a través de publicaciones en sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram.

EXO en Twitter sobre el comeback de Chen. Foto: captura @weareoneEXO

En ambas compartió la portada de la canción, así como datos relacionados al formato, fecha de publicación y adelantos en la página de SM Entertainment.

Sin embargo, sin lugar a dudas ha sido muy significativo para los fanáticos cómo promocionaron el comeback en el ‘feed’ de Instagram y la más reciente historia subida a la cuenta.

EXO en Instagram sobre el comeback de Chen. Foto: captura @weareone.exo

EXO en Instagram sobre el comeback de Chen. Foto: captura @weareone.exo

Las portadas ‘aesthetic’ de Chen

La carátula de “Hello” ha llamado la atención por su belleza conceptual y el uso de colores. El trabajo dibujado al estilo de las pinturas de acuarela rememora las anteriores portadas del idol del K-pop, calificadas como ‘aesthetic’ por sus fieles seguidores.

Impresión de un fan respecto a las portadas de los trabajos de Chen. Foto: captura Twitter

