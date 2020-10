ARMY cuenta las horas para poder ver el concierto online de BTS, Map of the soul ON:E, espectáculo de dos fechas que inicia este 10 de octubre. Aquí te explicamos todos los detalles para que disfrutes la transmisión en vivo.

Este 2020, RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook iban a realizar la gira más ambiciosa de su carrera con el Map of the soul tour. La pandemia alteró drásticamente los planes y de momento, los Bangtan Boys trasladaron sus eventos al entorno virtual.

Para este concierto especial, Big Hit apuesta a sorprender a los fans con una producción de alto nivel que, según el reporte a medios coreanos, es ocho veces más costosa que el último Bang Bang Con The Live. BTS usará cuatro escenarios y además incluirá elementos de realidad aumentada a la transmisión.

¿Cuándo ver el concierto de BTS Map of the soul ON:E?

El concierto virtual de BTS se realizará el 10 y 11 de octubre. Según la empresa, el setlist de los dos días de performance será diferente. Además, se revelará coreografías para temas nunca antes presentados en vivo.

Horarios para el BTS concierto Map of the soul ON:E

Los horarios del concierto virtual son distintos para las dos fechas de concierto.

-DÍA 1 Map of the soul ON:E - 10 de octubre

Ver concierto de BTS día 1 en Corea del Sur : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Ver concierto de BTS día 1 en Perú : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Brasil : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Colombia : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Bolivia : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en México : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Chile : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Venezuela : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Estados Unidos : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en Argentina : 7.00 a. m.

: 7.00 a. m. Ver concierto de BTS día 1 en España: 12.00 m.

-DÍA 2 Map of the soul ON:E - 11 de octubre

Día 2 ver concierto de BTS en Corea del Sur : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Perú : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Brasil : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Colombia : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Bolivia : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en México : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Chile : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Venezuela : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Nueva York : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en Argentina : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Día 2 ver Concierto de BTS en España: 9.00 a. m.

Retransmisión del concierto BTS Map of the soul ON:E

Si por algún motivo no puedes participar del evento en vivo teniendo tu entrada, Big Hit señala que habrá una sola retransmisión grabada por cada fecha.

Replay día 1 Map of the soul ON:E de BTS: 11 de octubre, 11 a.m. (KST) | equivalente a las 9 p. m. del 10 de octubre en Perú.

11 de octubre, 11 a.m. (KST) | equivalente a las 9 p. m. del 10 de octubre en Perú. Replay día 2 Map of the soul ON:E de BTS: 12 de octubre, 11 a.m. (KST) | equivalente a las 9 p. m. del 11 de octubre en Perú.

¿Cómo ver el concierto BTS Map of the soul ON:E?

Para acceder a cualquiera de las dos fechas de concierto virtual de BTS por la plataforma oficial de KISWE, es necesario comprar los boletos que están a la venta en Weverse Shop.

El precio de estos varía si es para una sola fecha, para los dos días o si incluye el ingreso a la exhibición virtual de los Bangtan Boys. AQUÍ puedes leer cómo comprar y la diferencia de precio en las entradas.

BTS Exibition Map of the soul ON:E

Cómo validar tu ticket

Al comprar el boleto recibirás un link a la página de transmisión multicámara. Deberás iniciar sesión con tu cuenta de Weverse.

Al ser la primera vez que accedes al sitio, te pedirán seleccionar un nickname para la ventana de chat.

Click en ‘verify ticket’ y estás listo ver el espectáculo.

Recomendaciones para ver el concierto de BTS

A través de un divertido clip con las animaciones de TinyTAN, BTS indica algunos tips a sus fans para que disfruten la transmisión online con total comodidad.

Están permitidas las comidas y bebidas al ver el BTS Map of the soul ON:E

Dos dispositivos (como máximo) pueden reproducir el concierto en simultáneo.

Busca un lugar cómodo para ver el concierto.

No olvides validar tu boleto en línea con anticipación (AQUÍ)

¿Se podrá usar el ARMY BOMB en el Map of the soul ON:E?

Cabe resaltar que al igual que en los eventos en línea anteriores de BTS, se podrá conectar el lightstick para tener una mejor experiencia del concierto. Solo debes verificar las siguientes especificaciones.

Versión 3 de Army Bomb: conexión válida en Chrome (PC, Mac y Android) y Microsoft Edge 80+ (PC o Mac)

Army Bomb edición especial: conexión vía Chrome en Android.

IMPORTANTE: Ninguna versión de Army Bomb permite conexión por iOS.

El ArmyBomb es un elemento que representa al fandom de BTS en eventos. Foto: Composición

