Continuando con el calendario de actividades de BTS, la compañía Big Hit Entertainment liberó un nuevo teaser de lo que será Map of the soul ON:E, concierto online, y provocó diversas reacciones por parte del fandom.

Aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre el show en línea que realizarán RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

En agosto pasado, Big Hit realizó una conferencia de prensa para dar información sobre los logros obtenidos por la empresa y los grupos que dirigen. En aquel momento, un representante anunció que en octubre se realizaría el primer concierto presencial de BTS tras la cancelación de su tour mundial debido a la pandemia.

Sin embargo, la compañía de Bang Si Hyuk canceló la asistencia de público, por el rebrote de la COVID-19 en Corea del Sur y dijo que el show se realizaría, pero solo online para la seguridad de los ARMY.

Por ello, el 10 (7.00 P. M. - KST) y 11 de octubre (4.00 p. m. - KST) se han confirmado como las fecha en las que se realizarán ‘Map of the soul ON:E’.

Desliza para saber todo BTS y su concierto Map of the soul ON:E. Créditos: Big Hit Entertainment.

-DÍA 1 Map of the soul ON:E - 10 de octubre

Map of the soul ON:E de BTS en Corea del Sur: 7.00 p. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Perú: 5.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Brasil: 7.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Colombia: 5.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Bolivia: 6.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en México: 5.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Chile: 7.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Venezuela: 6.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Estados Unidos: 6.00 a. m.

Map of the soul ON:E de BTS en Argentina: 7.00 a. m.