Los actores Kim Yoo Jung y Ahn Hyo Seop se encuentran en conversaciones para protagonizar el próximo K-drama histórico y romántico Hong Chun Gi.

El drama proyecto de SBS fue anunciado meses atrás, llamando la atención por su director Jang Tae Yoo (My love from the star, 2013-2014) y su guion basado en la novela homónima del escritor coreano Jung Eun Gwol.

PUEDES VER Snowdrop confirma protagónico de Jung Hae In junto a Jisoo y revelan sinopsis

Si este último nombre no te suena familiar, sin lugar a dudas habrás visto o escuchado hablar de Sungkyunkwan scandal (KBS2, 2010) y The moon that embraces the sun (MBC, 2012).

Ambas series, además de figurar entre los K-dramas históricos más exitosos, fueron adaptaciones televisivas de los libros The lives of Sungkyunkwan confucian scholars (2007) y Moon embracing the sun (2005) de Jung Eun Gwol.

Los dramas The moon embracing the sun y Sungkyunkwan scandal son adaptaciones de las novelas de Jung Eun Gwo. Foto: composición GLR / MBC / KBS2

Dicho ello eran comprensibles las expectativas crecientes por Hong Chun Gi. Sin embargo, detalles sobre el casting se mantuvieron en secreto durante muchos meses.

En abril del 2020, finalmente, se anunció al primer actor que estaba en la mira de la producción: Ahn Hyo Seop. En ese entonces, un representante de la estrella de Romantic Doctor 2 (SBS) informó que evaluaba unirse al casting.

Ahn Hyo Seop, actor coreano de 25 años. Foto: Starhaus Entertainment

Respecto a su contraparte femenina, el 5 de octubre un portavoz del entretenimiento reportó que Kim Yoo Jung se encargaría del rol. La agencia de la artista, Awesome ENT, respondió afirmando que estaban en conversaciones para aceptar la propuesta.

Si todo llega a buen puerto, la actriz de 21 años interpretará a Hong Chun Gi, la única pintora mujer de Joseon quien además destaca por su inteligencia, memoria superior y belleza increíble.

Además, nuevamente daría vida a un personaje de Jung Eun Gwol, puesto que en el 2012 interpretó a la versión infantil de la figura femenina principal del drama The moon that embraces the sun.

Por su parte, Ahn Hyo Seop caracterizaría a un astrónomo ciego que despierta románticos sentimientos en Hong Chun Gi.

K-dramas, últimas noticias noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.