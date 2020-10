Kim So Hyun protagonizará el próximo Kdrama histórico River where the moon rises

Mientras los fans continúan esperando la fecha oficial para el estreno de Love alarm 2, Kim So Hyun ha elegido su próximo proyecto en el rubro de los dramas coreanos.

La primera y exitosa temporada del K-drama original de Netflix fue emitida en agosto 2019. Para el mismo mes, pero del 2020, se anticipada la segunda entrega donde el personaje de la actriz tomará la decisión definitiva respecto a su vida amorosa.

Cuando en junio de este año culminaron las grabaciones de la serie, los fans casi podían vislumbrar el estreno; sin embargo, al igual que otras producciones coreanas, Love alarm 2 aplazó su agenda debido a la COVID-19. Ahora se estima que llegará a las pantallas durante la primera mitad del 2021.

Para alegría de los amantes de este romance, los actores principales han continuado activos en el rubro tras la culminación del rodaje. Song Kang, por ejemplo, trabaja en su próximo protagónico Sweet home que, al igual que Love alarm, está inspirado en un webtoon y será emitido por Netflix.

Ahora le toca el turno a ‘Jo Jo’ Kim So Hyun. El 5 de octubre, los medios informaron que la joven actriz de amplia trayectoria protagonizará el próximo drama histórico River where the moon rises.

¿De qué trata River where the moon rises?

Está inspirada en la leyenda coreana sobre la Princesa Pyeonggang, que lloraba por su amor Ondal ‘El Tonto’.

La Princesa Pyeonggang, también llamada Yeom Ga Jin, hija del rey Pyeongwon de Goguryeo (actual Corea del Norte), sueña con convertirse en la primera mujer líder del reinado. Pese a sus marcadas ambiciones, pronto su mundo será remecido cuando conozca a un hombre llamado Ondal, quien despertará en ella sentimientos nunca antes experimentados.

Detalles sobre River where the moon rises

Esta producción también conocida como Cut by the heart ya había llamado la atención, pues previamente se anunció que Son Ye Jin y Kang Ha Neul estaban en conversaciones para los protagónicos.

Sin embargo, el actor confirmó que participaría, pero solo en un cameo, debido a su apretada agenda. Respecto a la estrella de Crash landing on you, no se tenían mayores noticias sobre la oferta hasta el informe sobre Kim So Hyun.

El guión de River where the moon rises fue escrito por Han Ji Hoon, quien anteriormente elaboró las historias de Woman of 9.9 billion (KBS2, 2019) y Tempation (SBS, 2014).

Dirigida por Yoon Sang Ho, realizador de Saimdang, light’s diary (SBS, 2017) y King maker: The change of destiny (TV Chosun, 2020), se estima su estreno para la primera mitad del 2021.

