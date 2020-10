SHINee, grupo con doce años de carrera, ostenta en su discografía varios temas que han marcado época en el K-pop. Desde “Ring Ding Dong”, “Everybody”, “View” incluyendo a “Replay”, canción con la que debutaron en el 2008.

Taemin, integrante de la boyband de SM, reflexionó sobre su experiencia con este tema musical en su aparición para el canal de YouTube de Ravi (rapero de VIXX).

Ambos artistas conversaban acerca de la brillante carrera como solista de Taemin y sobre las canciones con las que tenían una relación de amor-odio, ya sea porque no les gustaba la música o por otras razones.

El maknae de SHINee respondió: “De alguna forma, realmente odiaba “Replay” al inicio”, agregó. “Era porque no cantaba en la canción. No me gustaba eso, pero era como amor-odio con ella".

Cuando se lanzó la canción, Taemin tenía alrededor de 15 años y si bien se ganó aplausos por su habilidad en el baile al ser ubicado en el centro de la formación, solo tenía líneas vocales en el coro al unísono con sus compañeros.

Como menciona el intérprete, con el pasar de los años “Replay” ha ganado peso en sus recuerdos. “Ahora me gusta más cuando la vuelvo a escuchar. Me hace pensar en los viejos tiempos, como nostalgia. Recordar esos años me hace llorar”.

“Creo que así es la música. Dejando de lado lo profesional, en este tiempo me gustan las canciones que tienen significado para mí”, concluyó.

Puedes ver el video con Taemin y Ravi a continuación (subtítulos en inglés).

