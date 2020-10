K-pop: Hyeri de Girl’s Day dona su cabello a pacientes con cáncer [VIDEO]

Cortó su cabello por primera vez en cinco años. La carismática actriz y cantante Hyeri compartió con sus seguidores de YouTube su visita al estilista para renovar su look.

La integrante de Girl’s Day decidió que había llegado el momento de reducir la longitud de su cabellera, que llegaba a nivel de sus codos, para pasar a un corte a la altura de su cuello.

Como sacarían al menos 15 centímetros de su melena, Hyeri decidió donarlo para la confección de pelucas para niños con cáncer. “Descubrí que mi cabello no está muy maltratado así que califica para ser recibido como donación”, señaló.

La estilista separó coletas de la longitud deseada y la protagonista de Reply 1988 dio el primer corte para su nuevo estilo de cabello. Al inicio estaba nerviosa. “Tenía un look corto al inicio de mis veintes. ¿Qué pasa si ya no me quedan bien?”, pensó recordando el look que lucía en las promociones de “Something” (2014)

Sin embargo, al final el resultado fue del agrado de la “idol”, que bromeó con iniciar una nueva tendencia.

Actualmente, Hyeri es panelista del programa de variedades Amazing Saturday y evalúa la propuesta de protagonizar un drama de fantasía para tvN con Jang Ki Yong.

