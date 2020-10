BTS: la reacción de Millie Bobby Brown a “Dynamite” en The tonight show

En el año 2018, Millie Bobby Brown ya tenía gran popularidad debido a su icónico personaje, Eleven en Stranger Things. En una de sus transmisiones por Instagram fue consultada si había escuchado pop coreano o BTS, dejando a los ARMY y sus fans sorprendidos por su respuesta.

En aquel momento, la ahora protagonista de la película Enola de Nextflix dijo que no sabía del K-pop y no conocía a los Bangtan Boys, porque confundió los acrónimo con behind the scenes (BTS o detrás de cámaras).

La respuesta de los internautas en aquel momento no fue positiva y tras dos años de este hecho anecdótico, Millie Bobby Brown y BTS volvieron a cruzar sus caminos gracias al programa The tonight show de Jimmy Fallon. Y como era de esperarse, la artista estadounidense disfrutó de la pegajosa música de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

En el último día del BTS Week, el presentador de televisión tuvo a la actriz de Netflix como invitada para el espacio de Lyp sync battle, donde bailaron diversas canciones entre las que se encontraba “Dynamite” de los Bantang Boys.

Jimmy Fallon empezó interpretando “Don’t star know” de Dua Lupa, mientras que Millie Bobby Brown eligió “3000” de The Jonas Brothers.

Para la segunda ronda, el conductor escogió la canción “Dynamite” de BTS y fue durante su interpretación que la actriz de Netflix se dejó llevar por la música.

Los ARMY y fans de Millie Bobby Brown quedaron emocionados por la presentación de Jimmy Fallon, pero sobre todo por la reacción de la artista estadounidense, quien no dejó de moverse al ritmo de la melodía.

Asimismo, los fanáticos de Bangtan Boys cayeron en la broma del presentador, porque tras su performance invitó a BTS al escenario, pero dijo “que lo harían luego”.

“Señoras y señores, el verdadero BTS... No, no estarán aquí más adelante en el programa. Actuarán más tarde”.

Incluso Millie Bobby Brown esperaba con ansias que RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook aparezcan en escena.

Cuando concluyó la secuencia de Lyp sync battle en The tonight Show se presentaron los Bantang Boys interpretando “Dynamite” para dar por finalizado el especial BTS Week.

