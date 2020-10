MONSTA X lanzará un disco en colaboración con Kuk Harrell, ganador de cinco Premios Grammy

El sexteto MONSTA X y Kuk Harrell, ganador de cinco Premios Grammy, presentarán una colaboración musical. Así lo revela el medio American Songwriter.

La boyband del K-pop constituye en uno de los actos coreanos que ha realizado exitosos trabajos cooperativos con variados y famosos artistas ajenos al género de su competencia.

PUEDES VER Shownu de MONSTA X cantará el OST para The tale of nine tailed de Lee Dong Wook y Kim Bum

Claros ejemplos son: “Play it cool” con Steve Aoki, “Magnetic” con Sebastián Yatra y, recientemente, “Beside u” con Pitbull.

Por supuesto, cabe mencionar “Who do you love?” con French Montana que, si bien no trae gratos recuerdos para el fandom MONBEBE por el olvido de la letra del rapero en un concierto en vivo, es innegable el papel fundamental que jugó en la introducción de los idols en el mercado estadounidense.

Próximamente, Jooheon, Minhyuk, Shownu, Kihyun, Hyungwon y I.M anticipan otro éxito cooperativo y se revela como su nuevo copartícipe al ganador de cinco Premios Grammy, Kuk Harrell.

La buena nueva llega a través de American Songwriter, medio estadounidense que menciona en una entrevista con el productor: “Harrell está en proceso de grabar discos para la cantante Normani, el acto de K-pop MONSTA X y la banda de chicos Why Don’t We”.

MONSTAX y Huk Harrell. Créditos: @WeAndMonstaX

MONSTA X se prepara para su comeback de otoño tras el lanzamiento del octavo miniálbum FANTASIA X en mayo del 2020.

El fandom MONBEBE espera que la agencia STARSHIP Entertainment brinde noticias claras sobre la declaración de American Songwriter. De esta manera, se sabrá si la colaboración con Kuk Harrell guarda relación con el pronto regreso de las estrellas o si se trata de un nuevo material discográfico en inglés.

Cabe resaltar que, en febrero del 2020, la boyband logra publicar su primer álbum en inglés All about luv con las colaboraciones “Who do you love?" (versión regular y un remix con will.i.am de Black Eyed Peas) y “Beside u” (original y una segunda edición con el rap de I.M). Tras el lanzamiento, se revela más información sobre próximos estrenos en el referido idioma para los subsiguientes meses del año.

Sobre Kuk Harrell

Thaddis Laphonia Harrell, conocido como Kuk Harrell, es un ingeniero, compositor, productor vocal y arreglista estadounidense de 56 años. Además, es dueño del estudio de grabación Paradise Sound con sede en Los Ángeles.

Kuk Harrell en los 59th Grammy Awards, celebrados el 12 de febrero del 2017 en Los Ángeles, California. Créditos: Paul Buck/EPA/REX/Shutterstock

Ha trabajado con reconocidos artistas como Janet Jackson, Mariah Carey, Celine Dion, Lionel Richie, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Mary J. Blige y más.

Ganó cinco de las 11 nominaciones que recibió de los Premios Grammy: mejor álbum R&B contemporáneo del 2009 por Growing pains de Mary J. Blige, mejor canción R&B y canción del año del 2010 por “Single ladies (Put a ring on it)” de Beyoncé, mejor grabación de baile del 2011 por “Only girl (In the world)” de Rihanna y mejor álbum urbano contemporáneo del 2014 por Unapologetic, también de la cantante de Barbados.

MONSTA X, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.