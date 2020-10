Ahn Jae Hyun, actor y modelo de 33 años, reapareció en las redes sociales a casi tres meses de su última publicación en Instagram. El actor volvió con un look totalmente distinto al que lucía mientras culminaba los trámites de divorcio de Goo Hye Sun, su coestrella del Kdrama Blood con quien estuvo casado por tres años.

El proceso de su separación se concretó en julio del 2020. Ahn Jae Hyun había tratado de mantenerse alejado del público mientras cerraba ese capítulo de su vida.

Ahn Jae Hyun publicó estás 4 fotografías de su cambio de imagen. Instagram, 5 de enero del 2020.

Asimismo, en la última fase de su separación, se vio obligado a desactivar su perfil de Instagram (@ahnjaehyun00) por alrededor de cuatro meses para evitar los comentarios negativos que aparecían en sus fotografías. En julio, volvió a las redes y aún mantenía su cabello claro.

Ahora, en octubre, el actor de Cinderella and the four men, volvió al tono oscuro con el que se hizo popular en televisión. Sus seguidores respondieron con alegría por verle de nuevo y esperan que retome pronto su carrera como actor. “Te extrañamos”, “ojalá aparezcas en un K-drama”, le instaron.

Ahn Jae Hyun reaparece a meses de su divorcio. Foto: Instagram

Love with flaws fue el último proyecto para televisión de Ahn Jae Hyun, un drama que se emitió hasta el 16 de enero y fue opacado por la controversia de su divorcio.

En agosto de este año, se esperaba que el actor apareciera en la octava temporada del programa de variedades New journey to the west, pero él declinó su participación.

Ahn Jae Hyun y Goo Hye Sun, últimas noticias:

