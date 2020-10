Los fans del K-pop tienen aseguradas muchas novedades en este mes, puesto que varios idols han programado sus debuts o comebacks para octubre del 2020.

Algunos artistas como BTS y Kyuhyun de SUPER JUNIOR presentarán un nuevo sencillo, mientras que BLACKPINK y TWICE apostarán por la presentación de álbumes completos. Aquí te mostramos el calendario completo para que no te pierdas los anticipados lanzamientos.

Comeback de BLACKPINK

BLACKPINK publicará The Album, el primer álbum de estudio de su carrera. El tema principal “Lovesick girls” tendrá MV en YouTube.

Fecha de lanzamiento (álbum y MV en simultáneo): 2 de octubre a la 1 p. m. KST (11 p. m. del jueves 1 de octubre en Perú)

Comeback de BTS

BTS lanzará un nuevo remix de “Savage love (Laxed – Siren Beat)” con Jason Derulo y Jawsh 685.

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre a la 1 p. m. KST (11 p. m. del jueves 1 de octubre en Perú)

Comeback de SF9

SF9 publicará el álbum especial SPECIAL HISTORY BOOK con motivo de su cuarto aniversario como agrupación. El disco presenta tres temas incluyendo el promocional “Shine together”.

Fecha de lanzamiento: 5 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a. m en Perú)

Debut de WEi

El nuevo grupo de la agencia OUI Entertainment debuta con el mini álbum IDENTITY: First sight y la canción principal “TWILIGHT”. WEi está conformado por 6 integrantes entre los que figura el exmiembro de X1 Kim Yohan.

Fecha de lanzamiento: 5 de octubre

Comeback de Ailee

La solista Ailee publicará su quinto mini álbum I’m cuyo título principal es la balada “When we were in love". Aquí, un adelanto de la canción.

Fecha de lanzamiento: 6 de octubre

Comeback de Golden Child

Golden Child regresa a la escena con su segundo álbum sencillo Pump it up. El single presenta tres nuevos temas musicales incluyendo el promocional homónimo.

Fecha de lanzamiento: 7 de octubre

Debut de WJSN CHOCOME

WJSN CHOCOME debutará con el sencillo “Hmph!” de dos canciones: el principal homónimo y “Ya ya ya”. La subunidad de WJSN o Cosmic Girls está integrada por Soobin, Luda, Yeoreum y Dayoung.

Fecha de lanzamiento: 7 de octubre

Comeback de Weki Meki

La girlband Weki Meki retorna a la escena con su cuarto mini álbum NEW RULES.

Fecha de lanzamiento: 8 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a. m. en Perú)

Comeback de Kyuhyun de SUPER JUNIOR

Como parte del segundo sencillo de PROJECT : 季, Kyuhyun de SUPER JUNIOR presentará la balada otoñal “Daystar”. El MV de la canción es protagonizado por el actor Yoo Yeon Seok (Hospital playlist, Romantic doctor y más).

Fecha de lanzamiento: 8 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a. m. en Perú)

Comeback de DAWN

DAWN presenta su primer mini álbum DAWDIDIDAWN de cinco canciones incluyendo el promocional homónimo, interpretado junto a Jessi, y una colaboración con Crush. Este es el primer comeback del rapero desde su debut solista 11 meses atrás.

Fecha de lanzamiento: 9 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a .m. en Perú)

Debut de Dahye, exmiembro de BESTIe

La exmiembro de BESTIe, Dahye, debutará con un remake de “Poison”. Esta canción ícono del género musical originalmente fue interpretado por Uhm Jung Hwa y formó parte de Invitation de 1998, el quinto álbum de estudio de la famosa cantante.

Fecha de lanzamiento: 10 de octubre

Debut de Refund Expedition

El nuevo grupo de chicas Refund Expedition se formó en el programa How do you play? de MBC. Está conformado por Lee Hyori, Uhm Jung Hwa, Jessi y Hwasa de MAMAMOO.

Fecha de lanzamiento: 10 de octubre

Comeback de PENTAGON

PENTAGON publicará su décimo mini álbum WE:TH. En este comeback regresará el miembro Yanan, quien estuvo en pausa desde julio del 2019.

Fecha de lanzamiento: 12 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a. m. en Perú)

Imagen promocional de WE:TH de PENTAGON. Foto: CUBE

Comeback de NCT

NCT regresa con el álbum NCT 2020 RESONANCE: Pt. 1 que tiene dos temas principales, “Make a wish (Birthday song)” y “From home”. Este es su primer trabajo como agrupación de 23 integrantes.

Fecha de lanzamiento: 12 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a. m. en Perú)

Comeback de VERIVERY

Luego de su participación en Road to kingdom, la boyband VERIVERY estrenará su cuarto mini álbum FACE US, la segunda etapa de su proyecto FACE it.

Fecha de lanzamiento: 13 de octubre

Comeback de Weekly

We:Can será el segundo mini álbum de Weekly, girlband que debutó el 30 de junio del 2020 con el EP We are y el tema principal “Tag me”.

Fecha de lanzamiento: 13 de octubre

Comeback de HINT

La girlband HINT, antes conocida como TURAN, regresa con el sencillo “Eh-Oh”.

Fecha de lanzamiento: 14 de octubre

Quinteto HINT. Foto: Star Pro Entertainment

Anuncio de YG Entertainment

El 16 de setiembre YG Entertainment publicará algo nuevo. Aún no se sabe si se trata del anuncio o el estreno directo de algún trabajo de sus artistas. Aquí compartimos el único teaser lanzado.

Enigmático teaser de YG Entertainment. Foto: @ygent_official

Comeback de B1A4

B1A4 hará su esperado regreso con un álbum completo 1 año y 9 meses después del lanzamiento del tema para los fans “The day I fall in love”. Este será el primer comeback del grupo como trío luego de la salida de Jinyoung y Baro.

Fecha de lanzamiento: 19 de octubre

Comeback de LOONA

La girlband LOONA regresa con su tercer mini álbum Midnight 12:00 y el tema principal “Why not?”. La líder Haseul continuará en pausa por problemas de salud.

Fecha de lanzamiento: 19 de octubre a las 6 p. m. KST (4 a. m. en Perú)

Comeback de TWICE

TWICE lanzará su segundo álbum de estudio TWICE of october. Este será su más reciente regreso coreano desde el EP MORE & MORE.

Fecha de lanzamiento: 26 de octubre

Calendario para el comeback de TWICE. Foto: @JYPETWICE

Comeback de TXT

El grupo de la Big Hit Entertainment TXT publicará su tercer mini álbum Minisode1: Blue hour. Originalmente este material discográfico debía ser estrenado en agosto, pero fue atrasado debido a que los miembros contrajeron conjuntivitis.

Fecha de lanzamiento: 26 de octubre

Más comebacks y debuts en octubre del 2020

Más artistas anunciarán las fechas exactas de sus comebacks para este mes. Algunos de ellos son CL, exlíder de 2NE1, Mino de WINNER, AleXa con su segundo mini álbum DECOHERENCE, LABOUM, la boyband SEVENTEEN y, probablemente, CIX.

También habrán más debuts como el solista de Soyeon, exvocalista principal de T-ARA que alista un mini álbum. Asimismo, tres nuevos grupos de chicos intentarán hacer camino en el K-pop: DRIPPIN de Woollim, P1Harmony de FNC y WOW de A.Conic.

