Tras el anuncio de las nominaciones de los People’s Choice Awards 2020 se inició a las votaciones. Como era de esperarse, BTS y BLACKPINK se encuentran mencionados en importantes categorías.

En este artículo te enseñaremos cómo votar correctamente en los People’s Choice. Los artistas K-pop, cuentan con el apoyo de sus ARMY y BLINK, quienes ya empezaron a realizar campañas masivas.

Cuándo serán los People’s Choice Awards 2020 (fecha)

La fecha del evento virtual será el 15 de noviembre 2020. La hora exacta esta por definirse.

BLACKPINK categorías nominadas en People’s Choice Awards 2020

Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa de BLACKPINK se encuentran nominadas en las categorías a The Group 2020 (Mejor grupo del año) y The music video 2020 (Mejor videoclip del año), por su tema “Ice cream” junto a Selena Gomez.

Reacción de BLACKPINK

Luego de lanzarse la lista oficial de nominados, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa de BLACKPINK se presentaron en una entrevista para E!, donde les hablaron en vivo sobre las dos categorías donde participarán.

Este fue el video:

Aquí puedes ver el video completo.

PUEDES VER BLACKPINK en RELEASED de YouTube EN VIVO: fecha y horarios por países para ver gratis el documental

BTS categorías nominadas en People’s Choice Awards 2020

RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook de BTS fueron nombrados en cuatro importantes secciones. The music video 2020 (Mejor videoclip del año) por “Dynamite”, The album 2020 (Mejor álbum del año), The song 2020 (Mejor canción del año) y The group (Mejor grupo del año).

BLACKPINK y BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

BLACKPINK y BTS: nominaciones a los E! People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

People’s Choice Awards 2020: hasta cuándo se vota

Según anunció que el cierre de votaciones por BTS y/o BLACKPINK en los People’s Choice Awards 2020 será el 23 de octubre (EST).

Cuántos votos se puede hacer por BTS y/o BLACKPINK

Según informó E!, solo se podrá realizar 25 votaciones por día. Posterior a este número el servidor bloqueará el IP del BLINK o ARMY hasta el día siguiente.

¿Cómo votar por BTS y/o BLACKPINK en los People’s Choice Awards 2020?

Te enseñaremos a votar por BTS y/o BLACKPINK en los People’s Choice Awards 2020 en tres sencillos pasos:

Ingresa al link AQUÍ

Dale click en iniciar sesión (también válido para registrarse).

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Regístrate con tu correo electrónico o cuenta de Facebook.

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Elije la sección MÚSICA, ya que es donde se encuentran participando BTS y BLACKPINK.

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Escoge una de las categorías donde se encuentran participando BTS (4) y BLACKPINK (2).

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

Puedes darle como máximo 25 votos en una sola acción. Y listo, así ayudarás a BTS y/o BLACKPINK a ganar un premio el próximo 15 de noviembre en los People’s Choice Awards 2020.

BLACKPINK y BTS: cómo votar en los People's Choice Awards 2020. Foto: E! Online

K-pop, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.