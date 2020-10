La semana dedicada a BTS en The tonight show de Jimmy Fallon se aproxima a la recta final. En el cuarto día de performances, los fans pueden estar seguros de ver un nuevo despliegue de baile, escenografía y vestuario.

Desde el lunes 28, los Bangtan Boys se convirtieron en los artistas homenajeados por el programa, dado su imparable éxito en los charts estadounidenses. La primera sorpresa fue una versión estilo beat-box/ a capella con The Roots y el presentador Jimmy Fallon.

En lo que va del BTS Week, los idols han sorprendido a los televidentes con sus performances centrales. “Idol” dejó lucir la cultura coreana al tener como locación el palacio Gyeongbokgung mientras “Home” mostró el lado divertido de BTS.

Finalmente, “Black swan” trajo el concepto sensual que alborotó a sus fans en febrero del 2020, cuando fue lanzado como parte del álbum Map of the soul 7.

BTS Week: día 4

Para el cuarto día, BTS aparece en la lista de artistas invitados junto a Michael Che, Colin Jost y la actriz Kaitlyn Denver, protagonista de la serie Inconcebible.

¿A qué hora ver a BTS en The Tonight Show starring Jimmy Fallon?

The tonight show conducido por Jimmy Fallon se emite a partir de las 11.35 (ET). Recomendamos ver el programa desde el inicio para no perderte segmentos especiales con BTS.

Horarios por país para el BTS Week

BTS Week día 4: ver The tonight show en Nicaragua : 9.35 p. m.

BTS Week día 4: ver The tonight show en Perú : 10.35 p. m.

BTS Week día 4: ver The tonight show en Colombia : 10.35 p. m.

BTS Week día 4: ver The tonight show en México : 10.35 p. m.

BTS Week día 4: ver The tonight show en Bolivia : 11.35 p. m.

BTS Week día 4: ver The tonight show en Venezuela : 11.35 p. m.

BTS Week día 4: ver The tonight show en Brasil : 12.35 a. m. (2 de octubre)

BTS Week día 4: ver The tonight show en Chile : 12.35 a. m. (2 de octubre)

BTS Week día 4: ver The tonight show en Argentina : 12.35 a. m. (2 de octubre)

BTS Week día 4: ver The tonight show en España : 6 a. m. (2 de octubre)

BTS Week día 4: ver The tonight show en Corea del Sur: 12.35 p. m. (2 de octubre)

Dónde ver ONLINE el BTS Week de The tonight show

The tonight show se emite por el canal estadounidense NBC. Opción 1 (AQUÍ)

Vía Twitch, el fansite Qdeoks también lanzará un streaming de la presentación de BTS. (AQUÍ).

Ver BTS Week día 4 en YouTube

Como es usual, la nueva performance de BTS será cargada en tiempo real en el canal oficial de YouTube de The tonight show con Jimmy Fallon.

BTS, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.