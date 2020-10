Este 2 de octubre es especial para BLACKPINK y el inmenso fandom que ha construido a lo largo de cuatro años de carrera en el K-pop. Este 2 de octubre llega “Lovesick girls”, canción principal de The Album, disco que ya puede escucharse en Spotify, iTunes y otras plataformas musicales.

“No se trata solo de amor. Todo el mundo tiene un sueño ¿verdad? Se trata del dolor y la tristeza que sientes cuando intentas perseguir ese sueño una y otra vez”. Así describió Jisoo al sencillo en el que ella y su compañera Jennie participaron en la composición.

En la parte visual, no se puede negar el esfuerzo y cuidado en la producción de sus MV. Desde lanzamientos anteriores, las chicas se han ganado aplausos al ver la escenografía real y los elementos preparados exclusivamente para darles un look de alta gama. “Lovesick girls" no fue la excepción.

Los récords de BLACKPINK

El cuarteto formado por Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo se ha convertido en uno de los exponentes más poderosos del K-pop. Su canal de YouTube ha crecido tanto que actualmente tienen el segundo lugar entre los artistas más seguidos de la plataforma de videos con 48.8 millones de suscriptores. Solo las supera el canal de Justin Bieber.

Como el lado fuerte de BLACKPINK está en YouTube, el fandom tiene una valla importante que superar: su propio récord con “How you like that”. De entre todas las metas para “Lovesick girls”, esta es una que entrará a batallarse con fuerza en sus primeras 24 horas.

En junio pasado, dicho MV marcó la mayor cantidad de vistas en su primer día para un grupo femenino de K-pop con 86.3 millones de reproducciones. A casi tres meses de establecer esa marca, llegó una nueva oportunidad para elevarla más.

Incluso, BLINK podría dar la sorpresa y romper el récord general que hasta el momento ostenta BTS con “Dynamite” y sus 101.1 views en 24 horas.

The Album cierra una larga espera para el comeback oficial de la famosa girlband, pero a la vez es el inicio una nueva etapa con nutridas semanas de promociones para BLACKPINK que incluye el estreno de su propio documental en Netflix.

