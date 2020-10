BLACKPINK: colaboraciones de las idols K-pop desde el predebut hasta The Album

Este 2 de octubre KST (Hora estándar de Corea), BLACKPINK lanzará The Album. El material discográfico que se convertirá en el primer álbum de estudio del famoso cuarteto presentará 8 canciones, entre las que se incluyen 3 colaboraciones.

Una de estas es el prelanzamiento “Ice cream”, que contó con la participación de Selena Gomez en la interpretación y producción, y de Ariana Grande también en esta última fase referida.

Las otras dos, completamente inéditas, son “Bet you wanna” con la rapera estadounidense Cardi B, y el título principal “Lovesick girls”, compuesto por el francés David Guetta (entre otros grandes nombres).

Es impresionante el despliegue de estrellas que significa The Album; sin embargo, no es la primera vez que las idols del K-pop trabajan con otros renombrados artistas. Aquí te presentamos con quiénes más han colaborado, incluso, desde antes de su debut como agrupación en 2016.

“Without you” de G-DRAGON con Rosé

“Without you” de G-DRAGON con Rosé es el tercer título de One of the kind, el primer mini álbum del líder de BIGBANG. El material discográfico fue estrenado el 15 de setiembre del 2012.

“Special” de Lee Hi con Jennie

Jennie colaboró en la interpretación de “Special”, segunda canción del primer álbum de estudio de Lee Hi. El referido disco fue estrenado el 28 de marzo de 2013.

“GG BE” de Seungri con Jennie

“GG BE” de Seungri con Jennie es el tercer single de Let’s talk about love, segundo mini álbum del exmiembro de BIGBANG, publicado el 19 de agosto de 2013.

“Black” de G-DRAGON con Jennie

“Black” forma parte de COUP D`ETAT, el segundo álbum de estudio de G-DRAGON lanzado el 2 de setiembre del 2013. Aquí, la presentación de GD junto a Jennie para M! Countdown, 10 días después del estreno.

“Kiss and make up” de Dua Lipa con BLACKPINK

“Kiss and make up” de Dua Lipa con BLACKPINK forma parte del primer álbum de estudio de la cantante inglesa, Dua Lipa: Complete edition, publicado el 2 de junio del 2017.

“Sour candy” de Lady Gaga con BLACKPINK

“Sour candy” es el décimo single de Chromatica, el sexto álbum de estudio de Lady Gaga, lanzado el 29 de mayo del 2020.

BLACKPINK, últimas noticias:

