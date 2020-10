BBMAs 2020: cómo votar por BTS, EXO o GOT7 en los Billboard Music Awards

¡Inicia las votaciones de los Billboard Music Awards! A partir de este jueves 1 de octubre, los fans pueden elegir a sus artistas favoritos en categorías selectas. Una de ellas, Top Social Artist, cuenta con la nominación de tres boybands surcoreanas: BTS, EXO y GOT7.

La selección de artistas en competencia se anunció el 22 de setiembre y al igual que años anteriores, el K-pop se hizo presente en la categoría que evalúa la audiencia y menciones en redes sociales que atraen estas figuras de la música.

El Top Social Artist define su ganador por votos del público, por lo que los fandoms tendrán la última palabra. ARMY, EXO-L y IGOT7 medirán fuerzas con los seguidores de Ariana Grande y Billie Eilish.

Cabe recordar que además del Top Social Artist, BTS también fue nominado en la categoría Top Duo/Group, donde compiten con Dan + Shay, Jonas Brothers, Maroon 5 y Panic! at the disco. El ganador de esta sección no es determinado por el público.

Importante: para las nominaciones solo se consideraron las actividades realizadas desde el 13 de marzo del 2019 al 13 de marzo del 2020.

Como votar en el Top Social Artist de los Billboard Music Awards en TikTok

Billboard presenta dos opciones para votar: por la app TikTok y por su sitio web. A continuación te contamos los pasos para que participes con tu voto en TikTok

1. En el buscador, escribir BBMAs, Billboard vote, o términos relacionados. Luego aparecerá un banner con el anuncio de la votación. También puedes ingresar a este link (AQUÍ).

2. Se abrirá la página de votación de Billboard con las categorías Top Social Artist, Collaboration Award y Chart Achievement Award.

3. En la categoría elegida deslizar para encontrar a tu artista preferido. Selecciona “VOTAR”. La plataforma da hasta 10 votos que puedes efectuar arrastrando la barra hacia la derecha. Luego pulsar “confirmar”.

Billboard: cómo votar por BTS, EXO y GOT7. Foto:captura

Cómo votar en el Top Social Artist de los Billboard Music Awards en la web

1. Ingresa al sitio web de votación (AQUÍ) e inicia sesión con tus redes sociales.

2. Selecciona la categoría y pulsa votar por tu favorito. Puedes repetir los votos hasta 10 veces por día con una sola cuenta.

Billboard: cómo votar por BTS, EXO y GOT7. Foto:captura

¿Cuándo termina la votación en los BBMAs 2020?

La votación virtual para los BBMAs termina el 13 de octubre al mediodía (ET). La ceremonia oficial donde se entregarán los premios a los ganadores se realizará el 14 de octubre a las 8 p. m. (ET)

Kpop, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.